Ingegnere investito e ucciso sulla provinciale, conducente auto era al cellulare e non allertò i soccorsi

UGENTO (Lecce) – Si trovava al cellulare (sul social network Instagram) e procedeva a una velocità prossima ai 100 km/h (su una strada in cui il limite è di 70 km/h) quando travolse il ciclista Daniele Congedi, l’ingegnere di 28 anni, originario di Ugento, morto nella tarda mattinata del 9 agosto scorso sulla provinciale 350 Racale-Ugento. Sono le conclusioni messe nero su bianco nell’avviso di conclusione delle indagini che il sostituto procuratore Luigi Mastroniani ha inoltrato, per il tramite dei carabinieri, a Roberto Colitti, il 22enne di Ugento, responsabile dell’investimento, ai domiciliari dal 21 settembre dopo due settimane trascorse in carcere. Non c’è traccia nelle contestazioni dell’aggravante dell’uso di sostanze stupefacenti alla luce degli esiti di una consulenza. Lo stesso indagato, in cura al Ser.D, nel corso dell’udienza di convalida, riferì, infatti, di aver fumato cannabinoidi nelle ore immediatamente successive. Non prima. Ma era al cellulare che rappresenta un’ovvia aggravante. E, mentre smanettava sui social per circa un minuto, tra le 12.29 e le 12.30, non avrebbe avuto il pieno controllo dell’auto, una Lancia Y, senza osservare una distanza di sicurezza idonea, frenare o rallentare e finendo per travolgere il ciclista. Che, secondo le consulenze disposte dalla procura, non avrebbe avuto alcuna corresponsabilità nella genesi della tragedia.

Dopo il violento impatto, il ciclista venne proiettato sul cofano dell’auto, poi sul parabrezza e, infine, in campagna. Il giovane automobilista, invece, si allontanò senza prestare soccorso, salvo ritornare senza prestare assistenza e richiedere l’intervento dei soccorritori. Un ritardo che, probabilmente, si è rivelato fondamentale per il decesso dell’ingegnere. La morte del ciclista non fu immediata ma gli inquirenti, tramite una consulenza del medico legale Roberto Vaglio, non sono riusciti a stabilire con precisione per quanto tempo la vittima sia rimasta in vita dopo l’investimento. Di certo è stato lasciato per terra mentre moriva.

“Non è stato possibile accertare se un tempestivo intervento sanitario avrebbe in concreto evitato lesito letale pur potendo offrire significative psosibilità di sopravvivenza” si legge nell’avviso di conclusione. Un interrogativo sul quale non arriveranno mai risposte. Colitti, inizialmente indagato a piede libero, finì in carcere su richiesta della procura dopo l’interrogatorio preventivo: una misura poi alleggerita dal Tribunale del riesame di Lecce che condivise, seppur parzialmente, le argomentazioni degli avvocati del giovane, i legali Luca Puce e Davide Micaletto. Sarà proprio il tentativo della procura di andare a dmostrare che vi sia stato un avvistamento postumo all’impatto e disinteressamento delle sorti dello sfortunato ciclista il punto focale del processo su cui si fronteggeranno pubblica accusa e difesa, quest’ultima convinta che Colitti non abbia mai avuto la consapevolezza di aver investito una persona. I familiari della vittima sono seguiti dagli avvocati Irene, Luigi e Giovanni Chiffi.