LECCE – Sabato 5 dicembre Improvvisart e A.I.S.A.F. – Associazione Ionico Salentina Amici delle Ferrovie invitano il pubblico al Museo Ferroviario di Puglia per “Viaggio nel tempo”, una visita teatralizzata davvero speciale, in cui la storia prenderà vita.

Tra antichi locomotori e carrozze passeggeri, il pubblico incontrerà personaggi di altre epoche, interpretati dagli attori di Improvvisart e vestiti con abiti d’epoca. Ferrovieri, macchinisti, operai e tabacchine accompagneranno i visitatori in un viaggio attraverso il Salento dagli anni ’30 agli anni ’70, raccontando vite, vicende, aneddoti e piccoli frammenti di un tempo che sembra lontano, ma che torna a farsi presente. Sarà una visita diffusa e interattiva, in cui ogni angolo del Museo si trasformerà in una scena e ogni incontro aprirà nuove storie.

E poi ci sono i treni, protagonisti del racconto.

Durante il percorso sarà possibile scoprire da vicino la locomotiva a vapore 316 FSE del 1913, unica superstite del suo gruppo e unica macchina ancora esistente del parco locomotive della Società per le Ferrovie Salentine, insieme ad altre locomotive e rotabili storici che raccontano la storia del trasporto ferroviario in Italia e nel Salento. Dalla prima locomotiva elettrica a corrente continua delle Ferrovie dello Stato alla prima “Littorina” delle Ferrovie Sud Est, dai rotabili della storica Manifattura Tabacchi di Lecce agli altri veicoli d’epoca, fino al Treno Storico “Salento Express”. Il viaggio continua anche negli ambienti ricostruiti della stazione, tra oggetti utilizzati un tempo dai ferrovieri e plastici di stazioni italiane, americane e salentine, custoditi e valorizzati da A.I.S.A.F.

Un modo diverso di attraversare il Museo: non una semplice visita, ma un incontro con le persone, le storie e le atmosfere che hanno attraversato questi luoghi. Un’esperienza adatta a tutte le età, per conoscere la storia del Salento attraverso il teatro e, magari, ritrovare tra un binario e una vecchia carrozza qualche ricordo di famiglia, una storia raccontata dai nonni, l’eco di un viaggio.

Posti limitati. La partecipazione è possibile fino a esaurimento dei posti disponibili.

Evento realizzato con il sostegno di POC Puglia 2021- 2027

“Viaggio nel tempo” – visita teatralizzata con attori in abiti d’epoca

Museo Ferroviario della Puglia – via Codacci Pisanelli 3, Lecce

sabato 5 dicembre 2026 – inizio ore 18:00

Acquisto biglietti su biglietti.improvvisart.com

info al 328.7686080