Aree idonee per le rinnovabili, via libera del Consiglio regionale alla legge. Le regole per lo sviluppo energetico e tutele per agricoltura e territorio

La Puglia compie un passo importante nella definizione delle condizioni per l’insediamento di impianti da energie rinnovabili, dotandosi di una disciplina che individua le aree idonee di definizione regionale. Lo spirito della legge è di valorizzare le opportunità offerte dalla produzione di energia pulita, ma in una cornice normativa che punta a coniugare le esigenze di crescita del sistema energetico con la tutela del paesaggio, del territorio e delle attività agricole, patrimonio economico e produttivo della regione.

Il Consiglio regionale ha approvato oggi il disegno di legge n. 31/2026, che integra le disposizioni nazionali e individua le superfici sulle quali poter realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili con procedure semplificate. L’obiettivo è contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e industriale, rafforzare l’autonomia energetica e concorrere al contenimento dei costi dell’energia per famiglie e imprese, favorendo anche nuove opportunità di produzione e condivisione dell’energia a livello locale. Vengono tuttavia introdotte nel testo di legge specifiche garanzie per il settore agricolo e la tutela del paesaggio. L’articolo 5, infatti, riconosce particolare rilevanza, nella valutazione dei procedimenti autorizzativi, alla presenza di ulivi, coltivazioni destinate a produzioni agroalimentari certificate DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, produzioni biologiche e aree inserite nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici o riconosciute come siti GIAHS dalla FAO. Tali elementi costituiscono, di norma, prova di possibili effetti negativi significativi sul comparto agricolo.

Nelle aree agricole considerate idonee il fotovoltaico sarà consentito comunque facendo ricorso esclusivamente alla tecnologia dell’agrivoltaico avanzato, secondo caratteristiche tecniche che saranno definite dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. La tutela delle superfici interessate dalle produzioni tutelate, viene inoltre estesa ai cinque anni successivi alla sostituzione delle colture o all’eventuale cessazione dell’attività produttiva, nonché ai terreni interessati dall’espianto degli ulivi per motivi fitosanitari.

È fissato direttamente dalla legge anche un limite all’ulteriore occupazione di suolo agricolo: la superficie interessata dagli impianti nelle aree idonee non potrà superare una quota aggiuntiva dello 0,8% della Superficie agricola utilizzata (SAU) regionale, rispetto a quella già occupata alla data di entrata in vigore della norma. Un tavolo di coordinamento con ANCI e UPI concorrerà inoltre a definire percentuali specifiche di utilizzo della SAU a livello comunale.

Il provvedimento è arrivato all’approvazione dell’Assemblea dopo un articolato percorso di confronto e approfondimento. Alla proposta approvata dalla Giunta regionale nel marzo scorso sono seguiti il confronto con enti locali, ANCI, UPI e Province, associazioni di categoria, operatori economici, ordini professionali, associazioni ambientaliste e cittadini. I contributi emersi dalla consultazione pubblica e dal lavoro istruttorio sono confluiti in un emendamento interamente sostitutivo, che ha ridefinito il testo per renderlo coerente con il quadro normativo nazionale e rafforzarne gli strumenti di pianificazione e tutela.

Il provvedimento individua, accanto alle aree già previste dalla normativa statale, nuove superfici idonee, privilegiando il rapporto con infrastrutture e insediamenti esistenti. Rientrano tra queste i siti delle Autorità di Sistema Portuale, per gli interventi destinati all’autoconsumo e all’elettrificazione delle banchine; le aree entro 500 metri dalle stazioni di ricarica per veicoli elettrici, quando gli impianti siano destinati esclusivamente al loro fabbisogno; quelle entro 300 metri dalle stazioni elettriche ad alta tensione e dalle cabine di trasformazione.

Sono inoltre individuate come idonee le superfici di pertinenza delle infrastrutture idriche e le aree adiacenti, con fasce differenziate in funzione della tipologia degli impianti, oltre ai siti prossimi ai data center e agli impianti per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili.

La disciplina comprende anche le aree nella disponibilità della Regione, degli enti locali, delle università, dei parchi tecnologici e dei centri di ricerca, favorendo soluzioni di produzione energetica destinate prevalentemente a soddisfare i fabbisogni dei soggetti gestori e a promuovere forme di autoconsumo individuale e collettivo. Specifiche possibilità sono previste per gli impianti a biogas e biomasse in prossimità di insediamenti industriali, stabilimenti produttivi e infrastrutture autostradali. Per le imprese agricole è inoltre contemplata la realizzazione di impianti agrivoltaici e a biomasse su terreni aziendali in prossimità di fabbricati rurali e pozzi, esclusivamente per soddisfare il fabbisogno energetico delle stesse aziende.

Un’attenzione particolare è riservata alle comunità energetiche rinnovabili, all’autoconsumo e alla condivisione dell’energia. La legge favorisce questi modelli, riconoscendo anche la possibilità di destinare le eventuali eccedenze energetiche alle fasce sociali più vulnerabili. Nei terreni e nelle aree nella disponibilità della Regione e dei suoi enti strumentali, così come nelle zone di accelerazione, la produzione dovrà essere destinata all’autoproduzione, all’autoconsumo e allo sviluppo delle comunità territoriali.

La legge interviene anche sulla qualità dei procedimenti e sulle responsabilità dei soggetti proponenti. Alle istanze relative agli impianti nelle aree idonee è riconosciuta priorità istruttoria, con precedenza ancora maggiore per gli interventi di potenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione degli impianti esistenti, nonché per i progetti sulle coperture di stalle e capannoni agricoli. Sono previste la valutazione degli impatti cumulativi dei diversi progetti, specifiche garanzie finanziarie per assicurare la realizzazione degli interventi e il ripristino dei luoghi al termine dell’attività.

Per rafforzare la trasparenza e il coinvolgimento delle comunità locali, però, i progetti di competenza regionale saranno accompagnati da incontri pubblici di informazione e confronto tra proponenti e Comuni interessati. La Regione assicurerà inoltre il monitoraggio e l’aggiornamento dei dati relativi agli impianti, alla loro localizzazione e alle superfici coinvolte, comprese quelle agricole.

La legge, composta da undici articoli, è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

La legge è stata approvata con 32 voti favorevoli.