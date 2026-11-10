Aree idonee, Capone: “La Puglia è prima nelle rinnovabili. Ora il governo riconosca benefici in bolletta per i pugliesi”

“Sulla transizione energetica la Puglia fa la sua parte. Ora il Governo riconosca benefici in bolletta per le famiglie pugliesi.” Lo dichiara Loredana Capone (Pd), presidente della V Commissione.
“La Puglia è oggi la prima regione italiana per potenza rinnovabile installata: circa 8 GW, il 14% del totale nazionale. È un primato costruito con scelte coerenti, dalle comunità energetiche al reddito energetico regionale. Ma il contributo alla decarbonizzazione del Paese non può significare consumo indiscriminato di suolo e compromissione del paesaggio, degli uliveti e delle produzioni di qualità, che sono parte della nostra identità e della nostra economia.
Il provvedimento persegue tre obiettivi: rafforzare la tutela del suolo agricolo e del paesaggio, orientando gli impianti verso superfici già compromesse, aree produttive e autoconsumo di famiglie e imprese; dare maggiore certezza ai procedimenti in corso; aggiornare la disciplina regionale delle garanzie finanziarie, in coerenza con la normativa di settore.
La Puglia continuerà a fare la sua parte, e lo farà governando la crescita, non subendola. Ora la sfida successiva è un’altra: chi ospita la transizione energetica del Paese deve vederne i benefici. Chiediamo al Governo di prevedere vantaggi diretti in bolletta per le famiglie pugliesi, perché autonomia energetica e contenimento dei costi restino anche sul territorio che produce l’energia. Una regione che dà tanto al sistema energetico nazionale ha diritto a un ritorno concreto per i propri cittadini”.
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