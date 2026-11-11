Vannacci a Filorosso (Rai 3): “Sui cyberattacchi non ho visto la pistola fumante”

“Il controspionaggio ci ha detto che sarebbero stati degli hacker russi, ma non è detto che gli hacker russi agiscano in nome del governo russo. La pistola fumante ancora non l’ho vista”. Lo ha dichiarato questa sera Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, intervenendo a Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone in prima serata su Rai 3 e RaiPlay.

Commentando i recenti cyberattacchi attribuiti ad ambienti russi, Vannacci ha invitato alla prudenza prima di attribuire responsabilità politiche a Mosca: “Prima di sputare sentenze dovremmo avere le evidenze di quello che succede”. Il generale ha richiamato il caso del sabotaggio del gasdotto Nord Stream: “Quando venne sabotato il Nord Stream, subito si è pensato alla Russia. Oggi a processo c’è un palombaro ucraino”. E ha aggiunto: “Ci sono anche operazioni che si chiamano false flag, fatte apposta per attribuire la colpa a qualcun altro”.

Secondo Vannacci, dietro l’enfasi posta sulla minaccia russa vi sarebbe anche l’obiettivo di giustificare l’aumento delle spese militari europee: “Dobbiamo far ingoiare al popolo europeo e al popolo italiano una spesa astronomica in armi, individuando come unico nemico la Russia. Si parla di 100 miliardi per il Rearm Europe e di oltre 40 miliardi per il bilancio della Difesa italiana nel 2027”.

Nel corso dell’intervista il leader di Futuro Nazionale ha ribadito la propria contrarietà a una militarizzazione delle relazioni internazionali: “Lo strumento militare è uno strumento della politica, ma dovrebbe essere l’extrema ratio. Prima ci sono gli strumenti diplomatici, economici e di negoziazione”.

Vannacci ha quindi messo in discussione l’esistenza di una minaccia militare diretta nei confronti dell’Italia: “Gli eserciti vengono dimensionati sulla base di una minaccia credibile. Qual è la minaccia credibile per il nostro Paese? L’invasione terrestre? Io girando per l’Italia di cosacchi che si apprestano a invaderci non ne ho visti”.

Sul fronte della sicurezza, il leader di Futuro Nazionale ha sostenuto che le risorse dovrebbero essere indirizzate prioritariamente verso le esigenze interne del Paese: “L’Europa ha garantito flessibilità per il riarmo e per l’energia verde. Avrebbe dovuto garantirla per la sicurezza interna e per venire incontro alle esigenze degli italiani”.

Nel corso della trasmissione Vannacci è tornato anche sulla rottura con la Lega, respingendo le accuse di tradimento: “Se si tradiscono i principi, i valori e gli ideali per cui vengo eletto, non sono io che tradisco. La fedeltà si deve agli elettori, non ai partiti”. Secondo Vannacci, negli ultimi anni il Carroccio avrebbe progressivamente abbandonato alcune delle posizioni che ne avevano caratterizzato l’identità politica.