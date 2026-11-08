L’almanacco di oggi 8 novembre

Il Santo del giorno: San Goffredo. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Quandu essi l’uva e la fica, lu muloni si và mpica. Significato: Quando arrivano l’uva e le fiche, l’anguria si va ad impiccare.
– Sono nati in questo giorno
1847 Briam Stoker
1922 Christiaan Barnard
1935 Alain Delon
1942 Sandro Mazzola
– Proverbio
Chi troppo pensa perde la memoria, e chi non pensa perde la vittoria
– Accadde oggi
1793, a Parigi viene inaugurato il museo Louvre
1934, Pirandello riceve il Nobel
1960, John Fitzgerald Kennedy vince l’elezioni presidenziali statunitensi
1987, in Italia vincono i sì al referendum contro l’energia nucleare scoperte, invenzioni, etc.
1990, realizzato il solido più leggero del mondo
– Scoperte
1895 il fisico Wilhelm Conrad Röntgen scopre i Raggi X