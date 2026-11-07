Neet, quasi due giovani su dieci in Puglia. A Lecce il Forum Orienta

LECCE – In Puglia quasi due giovani su dieci tra i 15 e i 29 anni non studiano, non lavorano e non frequentano corsi di formazione. Il tasso dei cosiddetti Neet si attesta intorno al 19 per cento e supera il 18 per cento nella provincia di Lecce. I dati Istat riportati dagli organizzatori indicano una media nazionale del 15,6 per cento e una europea del 12 per cento. È in questo contesto che martedì 10 e mercoledì 11 novembre l’ex Convento degli Agostiniani di Lecce ospiterà la seconda tappa nazionale di Mondadori Academy Forum Orienta, due giornate in cui gli studenti potranno confrontarsi con università, istituti tecnologici superiori, scuole di formazione e imprese per capire quali percorsi intraprendere e quali competenze cerca chi assume.

Il progetto è promosso da Mondadori Media insieme a Focus e Focus Scuola, con UniversityBox come partner digitale e il patrocinio del Comune di Lecce e di Confindustria Lecce. L’apertura istituzionale è in programma martedì alle 11 con la sindaca Adriana Poli Bortone, la delegata all’orientamento dell’Università del Salento Emanuela Ingusci, l’amministratore delegato di Mondadori Media Carlo Mandelli, il presidente di Confindustria Lecce Valentino Nicolì e il ceo di UniversityBox Emiliano Novelli. Interverranno anche Antonella Cazzato e Silvia Madaro Metrangolo, dirigenti rispettivamente degli istituti tecnici Grazia Deledda e De Pace.

Mandelli lega la scelta di avviare il tour nel Mezzogiorno alla necessità di “contrastare la fuga dei cervelli e far crescere il talento giovanile sul territorio”. Poli Bortone inserisce l’iniziativa nel quadro della “Filiera del lavoro”, il progetto che l’amministrazione comunale ha previsto nel proprio programma per avvicinare le nuove generazioni alle opportunità professionali. Nicolì richiama invece il calo del 22,1 per cento, nell’arco di dieci anni, del numero delle imprese guidate da under 35. Per il presidente di Confindustria Lecce, l’orientamento deve quindi far conoscere anche la possibilità di mettersi in proprio, attraverso informazioni, strumenti e testimonianze di chi ha già avviato un’attività.

A raccontare il rapporto tra gli studenti e il territorio sono anche i primi dati dell’Osservatorio di UniversityBox. Quasi quattro studenti su cinque apprezzano la città pugliese in cui studiano, ma più di uno su due pensa di lasciarla al termine degli studi. Allo stesso tempo, quasi due su tre vorrebbero partecipare a iniziative per trasformare le proprie idee in progetti concreti, una quota che, secondo Novelli, supera quella rilevata nel resto d’Italia. Il Forum punta a dare seguito a questa disponibilità con una piattaforma attiva tutto l’anno, attraverso la quale gli studenti potranno accedere gratuitamente a strumenti di orientamento e valutazione delle competenze, occasioni di mentoring e opportunità di lavoro. UniversityBox conta una comunità di oltre un milione di studenti. Al progetto si affianca un osservatorio permanente sui percorsi professionali, sulle competenze richieste dalle imprese e sulle nuove forme di imprenditorialità.

Agli Agostiniani si parlerà di intelligenza artificiale, sicurezza informatica, sostenibilità, discipline Steam e professioni legate alla transizione ecologica. Il programma prevede un incontro sull’intelligenza artificiale con Silvio Franz, docente di Fisica matematica dell’Università del Salento, e gli interventi di Michele De Luca, esperto di innovazione e sviluppo territoriale, Antonio Dell’Atti, ambasciatore Erasmus e dell’Educazione degli adulti, e Alberto Paglialunga, fondatore e ceo di Deghi.it. Paola Villari illustrerà le opportunità formative offerte dalla Camera dei deputati. Martedì Andrea Coppola, di IE University, guiderà il laboratorio Jobs of the future, dedicato a come cambiano le professioni. Mercoledì Francesca Folda, di Project School, accompagnerà gli studenti in un lavoro pratico per individuare i propri punti di forza e capire come tradurli in una scelta di studio o di lavoro.

Negli spazi espositivi, atenei, ITS, scuole e aziende presenteranno corsi e opportunità di impiego. Mondadori illustrerà i profili ricercati tra i neolaureati e i percorsi della propria Academy, dall’intelligenza artificiale al cinema, dalla musica al design e ai manga. Gli studenti delle superiori potranno ottenere un attestato valido per le ore di Formazione scuola-lavoro. Per gli insegnanti sono previste attività di aggiornamento su intelligenza artificiale, orientamento, sostenibilità ed educazione di genere, oltre all’accesso con uno sconto del 50 per cento ai corsi online accreditati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con certificazione attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. Tra le opportunità presentate ci saranno anche la Carta Giovani Nazionale e Resto al Sud 2.0, la misura per l’imprenditorialità illustrata da Invitalia.

Dopo l’esordio a Palermo e la tappa leccese, il tour farà scalo a Taranto l’1 e il 2 dicembre. Nel 2027 proseguirà a Catania il 23 e il 24 febbraio, a Brindisi il 23 e il 24 marzo e poi a Bari, prima di estendersi al Centro-Nord. Il piano prevede 25 appuntamenti in 11 città entro il 2028. La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito del Forum⁠ e sulla web app collegata.