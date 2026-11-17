Ingredienti per 4 persone:
200 gr di linguine
200 gr di polpa di ricci
100 gr di burro
25 ml di vino bianco
Prezzemolo fresco finemente tritato q.b.
Procedimento:
In una pentola mettere a bollire abbondante acqua salata per cuocere le linguine;
In una padella far scogliere il burro e aggiungere la polpa di ricci facendo soffriggere;
Sfumare con il vino bianco;
Scolare la pasta al dente conservando un bicchiere di acqua di cottura;
In una padella capiente versare la pasta unendo la crema di ricci e amalgamare con cura diluendo, se necessario, con l’acqua precedentemente messa da parte;
Condire con il prezzemolo finemente tritato e servire.
Claudia Forcignanò
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