Il Santo del giorno: S. Elisabetta d’Ungheria. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Pittori, tingi pupi e tingisanti sempre ti retu a retu e mai ti nanzi a nanzi. Significato: Pittori, cartapestai e ritrattisti di santi indietreggiano sempre e non avanzano mai. Con l’arte non si fanno soldi.
– Sono nati in questo giorno
1926 Mirko Tremaglia
1950 Carlo Verdone
1966 Sophie Marceau
1974 Claudia Pandolfi
– Proverbio
Il savio fa da principio quello che lo stolto fa all’ultimo
– Accadde oggi
1869 apertura del canale di Suez in Egitto
1967 gli studenti occupano l’Università Cattolica di Milano per contestare l’aumento delle tasse scolastiche
1997 a Luxor, Egitto, 6 fondamentalisti islamici aprono il fuoco contro 62 persone, in gran parte turisti, uccidendole
– Scoperte
1983 Il 17 novembre Joel Cooper esegue il primo trapianto di polmone con lunga sopravvivenza