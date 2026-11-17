Il Santo del giorno: S. Elisabetta d’Ungheria. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Pittori, tingi pupi e tingisanti sempre ti retu a retu e mai ti nanzi a nanzi. Significato: Pittori, cartapestai e ritrattisti di santi indietreggiano sempre e non avanzano mai. Con l’arte non si fanno soldi.

– Sono nati in questo giorno

1926 Mirko Tremaglia

1950 Carlo Verdone

1966 Sophie Marceau

1974 Claudia Pandolfi

– Proverbio

Il savio fa da principio quello che lo stolto fa all’ultimo

– Accadde oggi

1869 apertura del canale di Suez in Egitto

1967 gli studenti occupano l’Università Cattolica di Milano per contestare l’aumento delle tasse scolastiche

1997 a Luxor, Egitto, 6 fondamentalisti islamici aprono il fuoco contro 62 persone, in gran parte turisti, uccidendole

– Scoperte

1983 Il 17 novembre Joel Cooper esegue il primo trapianto di polmone con lunga sopravvivenza