Il Santo del giorno: Sant’Edmondo. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Quannu te mparu te perdu. Significato: Quando ti imparo ti perdo.
– Sono nati in questo giorno
1889 Edwin Powell Hubble
1925 Robert Kennedy
1959 Sean Young
– Proverbio
Chi ha quattrini non ha cuore
– Accadde oggi
1914 negli Stati Uniti, la fotografia sui passaporti diventa obbligatoria
1975 il progetto di legge per la regolamentazione dell’aborto viene approvato dalle commissioni Giustiza e Sanità della Camera
1977 nell’India orientale muoiono più di 6000 persone a causa di un ciclone molto violento
– Scoperte
1998 Il 20 novembre inizia la costruzione della stazione spaziale internazionale