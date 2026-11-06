Meloni a Decaro: “Condivido la preoccupazione per i bambini di Gaza”

“Condivido la preoccupazione per i bambini di Gaza e la necessità di lavorare per proteggerli e restituire loro un futuro. Con i partner europei, continuerò chiedere al Governo israeliano gesti concreti. A Gaza occorre attuare pienamente il piano di pace. Le risorse fiscali spettanti all’Autorità Palestinese, indispensabili per i servizi essenziali, devono essere sbloccate”. Lo ha scritto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una lettera al governatore pugliese Antonio Decaro.

Nei mesi scorsi Decaro aveva chiesto al governo italiano una “posizione chiara sul tema dell’accesso agli aiuti umanitari da parte della popolazione civile della striscia di Gaza”. Alla presidenza del Consiglio era stata trasmessa la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale pugliese con la quale veniva sollecitato il governo “a svolgere ogni azione utile a far rimuovere gli ostacoli alla distribuzione di viveri, acqua potabile, medicinali e beni di prima necessità nei territori palestinesi”.

Nel “ringraziare la Regione Puglia per la sensibilità nei confronti della sofferenza del popolo palestinese”, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato l’impegno dell’esecutivo nel chiedere al governo israeliano “iniziative concrete in direzione della piena attuazione del piano di pace, in modo da porre fine alle violenze”.

“Occorre fermare l’espansione degli insediamenti, impedire ogni forma di annessione e porre fine alle violenze dei coloni. L’obiettivo per il quale continueremo a lavorare con determinazione, resta quello di una pace fondata su due Stati, che – ha concluso nella risposta a Decaro la presidente del Consiglio – garantisca sicurezza a Israele e autodeterminazione ai palestinesi”.