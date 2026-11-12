La ricetta del giorno: Torta al cacao

Ingredienti per uno stampo da 24 cm:
3 uova intere
150 grammi di zucchero
75 grammi di burro fuso
150 grammi di farina
3 cucchiai di cacao amaro
1 bicchiere di latte
1 bustina di lievito per dolci
Procedimento:
Lavorare con una frusta le uova e lo zucchero, aggiungere poi la farina, la bustina di lievito sciolta in un po’ di latte, il burro fuso e il cacao amaro. Mescolare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo. Versare l’impasto in uno stampo imburrato ed infarinato. Mettere in forno a 180 gradi per circa 30 minuti, una volta raffreddato, spolverare con lo zucchero a velo.
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