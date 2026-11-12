L’almanacco di oggi 12 novembre

Il Santo del giorno: San Renato. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Quannu lu mare è in tempesta ogne bucu ete nu portu. Significato: Quando il mare è in tempesta ogni buco è un porto.
– Sono nati in questo giorno
1929 Grace Kelly
1937 Pino Colizzi
1961 Nadia Comaneci
1969 Mietta
– Proverbio
Chi va a Roma e porta un buon borsotto, diventa abate o vescovo di botto
– Accadde oggi
1933 in Germania elezioni con Partito Unico: 92% ai nazisti
1985 esecuzione del primo trapianto di cuore in Italia
1990 incoronazione del principe AKihito, 125esimo imperatore del Giappone
2001 un aereo dell’American Airlines diretto a Santo Domingo precipita sul Queens (New York). Nessun superstite
– Scoperte
1997 Smentita la discendenza degli europei dall’uomo di Neanderthal