Ricetta del giorno: Risotto al limone

Ingredienti per 4 persone:
400 gr di riso
1 litro di brodo vegetale
150 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato
50 gr di burro
Due cucchiai di olio evo
2 limoni bioligici italiani
Prezzemolo fresco tritato
Pepe
Procedimento:
Grattugiare la scorza dei due limoni e spremere il succo in una ciotola eliminando i semi;
In una padella capiente far scaldare leggermente i due cucchiai di olio evo;
Aggiungere il riso e far tostare a fuoco basso;
Versare il brodo un mestolo per volta e rabboccare man mano che viene assorbito dal riso aggiungendo di volta in volta due cucchiai di succo di limone;
Far cuocere per circa 16 minuti, sempre a fuoco moderato;
Mantecare con il burro, il Parmigiano Reggiano grattugiato e le scorze dei due limoni ;
Condire con pepe e prezzemolo.
Claudia Forcignanò
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