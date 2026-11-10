L’almanacco di oggi 10 novembre

Il Santo del giorno: S. Leone Magno papa. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Quànnu cachi cu lu culu tou, tànnu sai. Significato: Quando fai la cacca con il tuo culo, allora saprai.Quando sarai indipendente economicamente e dovrai spendere i tuoi soldi allora valuterai bene la spesa da sopportare.

– Sono nati in questo giorno

1483 Martin Lutero

1925 Pino Locchi

1928 Ennio Morricone

1965 Eddie Irvine

– Proverbio

Conserva il denaro quando sei giovane, se vuoi averlo quando sei vecchio

– Accadde oggi

1928 sale al trono del Giappone l’imperatore Hiroito

1975 trattato di Osimo: vengono definiti i confini tra Italia e Iugoslavia

1975 l’assemblea generale delle Nazioni Unite approva una risoluzione che equipara il sionismo al razzismo

– Scoperte

1983 Scoperto il batterio che causa l’ulcera