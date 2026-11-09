Digeat Festival a Gallipoli

DIGEAT FESTIVAL, GALLIPOLI

Assolte le macchine, il conto è nostro

Al Teatro Schipa si chiude la seconda edizione con un processo all’intelligenza artificiale. Tra la regia di Claudia Morelli, la visione di Andrea Lisi e le stoccate di Donato Limone, una domenica che ha messo insieme cronaca, diritto e filosofia.

di Vincenzo Candido Renna

Gallipoli, domenica mattina, Teatro Tito Schipa. Sul palco una giornalista, un direttore di festival, un professore che ha scritto norme per una vita. E un imputato che non c’è: l’intelligenza artificiale. Si chiude così la seconda edizione del Digeat Festival, con un processo vero a una cosa che vera non è, almeno non come lo siamo noi. Sembra una provocazione. È la domanda più seria del momento: quando un algoritmo sbaglia, a chi presentiamo il conto?

Partiamo dal risultato, perché il festival è andato benissimo. Quattro giorni tra Lecce e Gallipoli, sotto il titolo «Io, Umano. Giorni di un futuro passato», un giorno e una città in più dell’anno scorso, circa duecentocinquanta relatori e un sostegno solo privato, come ha ricordato Lisi. Non è scontato. Portare nello stesso teatro ministeri, Parlamento europeo, autorità, università e professioni, in provincia e a novembre, non è una gita: è un piccolo miracolo di organizzazione. E c’è una rarità in più. Questo festival non si limita a celebrare l’innovazione. La mette alla sbarra.

A tenere insieme tutto, Claudia Morelli. Ha rotto il ghiaccio con una domanda: chi sa chi era Tito Schipa? Poi, a un’altra: chi conosce Andrea Lisi? Risata, e il pubblico era già dentro. Da lì una lezione di conduzione: ritmo, domande brevi, rilanci puntuali, zero retorica. Ha gestito videomessaggi, avatar, collegamenti e ospiti senza perdere mai il filo, che era uno solo: saper fare le domande. In un festival sull’intelligenza artificiale è la competenza più rara. Le macchine rispondono. Le domande, per ora, le facciamo noi.

E Lisi? Ha chiamato «follia» ciò che ha costruito, e ha ragione: ogni anno rifà tutto da capo, perché copiarsi è il contrario di innovare. Ma sotto la fatica c’è un progetto. Ha presentato il Manifesto sulla magnifica digitalità: venti principi, scritti con Donato Limone e Sarah Ungaro, che traducono il pensiero della dottrina sociale della Chiesa in norme italiane ed europee, sulla scia dell’enciclica «Magnifica Humanitas» di Leone XIV. Idea che farà discutere, con un merito: far parlare due mondi che si ascoltano poco, l’etica e il codice. Un direttore che non si accontenta dello spettacolo e lascia sul tavolo un documento.

Il filo istituzionale lo ha dato la commissaria AGCOM Laura Aria, in videomessaggio: il processo all’IA, ha detto, è il metodo stesso delle istituzioni, ascoltare le ragioni prima di decidere. Governare l’innovazione senza fermarla, perché la fiducia nasce da trasparenza, responsabilità e regole comprensibili, con la persona come misura del progresso.

Sul versante industriale, Paolo Casalino, direttore generale del MIMIT, ha ricordato che quattro transizioni, digitale, energetica, geopolitica e demografica, rendono l’automazione una leva di competitività in un’Europa che invecchia. Concreto l’invito a PMI e studi professionali: i centri di competenza permettono di testare gratuitamente le tecnologie. E una stoccata a Bruxelles: troppa regolazione frena.

Poi è toccato a Donato Limone, presidente del comitato scientifico e autore di norme sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Entra e mette le mani avanti: «Ho dimenticato il mio avatar a casa». Lui, spiega, «dice cattiverie». Eccole.

Un miliardo per l’intelligenza artificiale? «Con un miliardo non ci fai niente». Una strategia? «Ho cercato una paginetta scritta da un decisore pubblico. Non l’ho trovata». Abbiamo regolamentato «a uno spasimo», con due autorità sull’IA e nessuna indipendente. Sul PNRR: applicativi comprati, procedure ancora manuali. E il cittadino? Non compare. Sulla semplificazione: «sono quarant’anni che non succede niente». Ma Limone chiude costruttivo, con la proposta di un libro bianco con le richieste dei panel, da portare a Camera e Senato. Dal basso verso l’alto, per una volta.

Pensare, appunto. La mattina è stata anche filosofia, e non per ornamento. Morelli è partita dallo sguardo: dal Panopticon di Bentham, dove il controllore diventa interno a noi, alla domanda su quanto dello sguardo delle macchine abbiamo fatto nostro. Luca Attias, in video, ha spiegato che delegare saggi ed esami all’IA elimina la frustrazione, cioè il processo stesso dell’apprendimento. Giuliano Noci ha ricordato che l’IA non è un soggetto: agisce su mandato, quindi l’etica è dell’uomo che la progetta. Andrea Ciucci ha letto l’enciclica come un testo sulla persona e sulla paura, non solo sulle macchine. Quattro voci, un filo solo: la responsabilità resta umana.

Il finale è stato il momento più teatrale e più giuridico. Un tribunale simulato, con accusa, difesa e un collegio presieduto dal professor Angelo Giuseppe Orofino. L’accusa sostiene che l’IA è già un soggetto autonomo e va imputata. Poi cambia rotta: la colpa è umana, ed è un «eccesso di obbedienza», quello di chi si affida alla macchina senza dubitare. La difesa chiede l’assoluzione e chiama in causa due terzi: chi ha inventato il nome «intelligenza artificiale» a Dartmouth nel 1955, e il «Signor Uomo Problema», quello seduto tra la sedia e lo schermo. Sentenza: sistemi assolti, perché non sono soggetti di diritto. Ma l’autonomia di una cosa non esonera chi ne ha la disponibilità.

Era una simulazione, ma dice il vero. L’AI Act chiede sorveglianza umana competente sui sistemi ad alto rischio, il Digital Omnibus ne ha spostato gli obblighi al 2 dicembre 2027, la trasparenza è già scattata il 2 agosto e il portafoglio europeo di identità digitale arriva entro il 24 dicembre. Tradotto: l’alibi dell’algoritmo non regge, e la scadenza non è lontana.

Arrivederci a novembre prossime, con date indicate dagli organizzatori e una tappa calabrese all’orizzonte. Le macchine sono state assolte. Noi, per ora, no.