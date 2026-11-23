Dalle strisce blu alle piste ciclabili, fino ai parcheggi dell’ospedale Vito Fazzi. L’imprenditore leccese: «Il progresso non si misura dalle opere realizzate, ma dalla qualità della vita dei cittadini».

«A Lecce sembra ripetersi sempre lo stesso copione: prima si decide, poi si annuncia, arrivano le proteste e infine si cercano i correttivi. Ma non sarebbe più semplice partire dalle esigenze dei cittadini?».

È la riflessione di Marco Vespucci, imprenditore leccese, all’indomani del vertice della maggioranza sul nuovo Piano della sosta.

«Il progetto prevede di passare da 6.763 a 13.274 stalli a pagamento, coinvolgendo oltre 200 strade. L’avvio è previsto per l’11 gennaio, mentre si continua a discutere di modifiche e agevolazioni. Un accordo tra partiti non equivale necessariamente a una soluzione per i cittadini».

Il punto, secondo Vespucci, non è contestare la regolamentazione della sosta, ma comprenderne le conseguenze sulla vita quotidiana.

«C’è chi arriva dai comuni limitrofi, chi lavora su turni spezzati e chi non dispone di collegamenti pubblici adeguati. Per queste persone l’automobile non è un lusso, ma una necessità. Prima dell’avvio servono regole trasparenti, parcheggi di interscambio realmente collegati alla città e la tutela degli abbonamenti esistenti nelle zone blu e verdi finché non saranno disponibili alternative efficienti. La rotazione è utile, ma non può penalizzare chi lavora».

«All’ospedale non si va a fare shopping»

Ed è proprio il rapporto tra le decisioni amministrative e le necessità delle persone a portare Vespucci su un’altra questione: i parcheggi a pagamento davanti all’ospedale Vito Fazzi.

«In ospedale non si va a fare shopping. Si va per curarsi o assistere una persona cara, spesso trascorrendo ore tra preoccupazione e sofferenza. È giusto dover pensare anche al parchimetro?»

«Trovo vergognoso che questa tariffazione sia stata introdotta e altrettanto grave che non sia stata superata. Davanti a un ospedale la sosta dovrebbe essere gratuita, regolamentata e controllata, garantendo la disponibilità dei posti per pazienti e familiari. La malattia non dovrebbe comportare anche il costo del parcheggio».

«Da Salvemini a Poli Bortone, cambiano i progetti ma non il metodo»

Per Vespucci, la questione va oltre il Piano della sosta e riguarda il modo in cui Lecce viene trasformata, indipendentemente dal colore politico di chi amministra.

«Con Salvemini abbiamo visto realizzare piste ciclabili che in alcuni tratti hanno ristretto le carreggiate, fino a ostacolare il passaggio delle ambulanze, come denunciato in via dei Ferrari. Quando un mezzo di soccorso incontra ostacoli, il problema non è più soltanto urbanistico: riguarda la sicurezza delle persone».

«Oggi, con Poli Bortone, arrivano nuove strisce blu e si discute di ulteriori infrastrutture filoviarie. Ma prima di aggiungere nuove opere, sarebbe opportuno valorizzare quelle esistenti e verificare che rispondano davvero alle necessità della città».

«Non sono contrario al cambiamento. Sono contrario all’idea che ogni nuova opera rappresenti automaticamente un miglioramento. Il progresso non si misura contando i progetti realizzati, ma verificando se la vita dei cittadini è realmente migliorata».

«Lecce è un piccolo orto prezioso»

Da qui una riflessione più ampia sull’identità della città.

«Perché inseguire continuamente modelli come Milano, Vienna o Bologna? Possiamo imparare dalle altre città senza copiarle. Lecce ha dimensioni, abitudini ed esigenze proprie».

«Immagino Lecce come un piccolo orto prezioso: un buon agricoltore non stravolge il terreno per dimostrare di aver lavorato. Lo conosce, lo cura e interviene dove serve».

«Vorrei strade e marciapiedi curati, trasporti efficienti, quartieri puliti e una città attenta a famiglie, commercianti e imprese, non soltanto a turismo e monumenti».

«Lecce non deve diventare una bellissima cartolina nella quale i leccesi fanno sempre più fatica a vivere».

Infine, la conclusione:

«I cittadini non possono essere protagonisti soltanto durante le campagne elettorali e spettatori quando arrivano le decisioni. Prima di trasformare una strada, un quartiere o un servizio, bisognerebbe domandarsi quale problema concreto si sta risolvendo e per chi.

Non si tratta di fermare Lecce, ma di smettere di confondere il cambiamento con il miglioramento.

Lecce non ha bisogno di diventare Milano, Vienna o Bologna. Ha bisogno di essere Lecce. E non abbiamo bisogno di amministratori che vogliano lasciare il proprio segno sulla città, ma di amministratori capaci di lasciarla migliore di come l’hanno trovata».