Il Santo del giorno: San Corrado. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Riti riti ca mammata ha fattu li gnocchi. Significato: Ridi ridi che mamma ha fatto gli gnocchi.
– Sono nati in questo giorno
1607 John Harvard
1922 Charles Schulz
1930 Aldo Biscardi
1938 Tina Turner
– Proverbio
Chi non vuol rendere, fa male a prendere
– Accadde oggi
1789 negli Stati Uniti viene festeggiata per la prima volta la “Festa del Ringraziamento”, istituita da George Washington
1922 scoperta della tomba del faraone Tutankhamon, in Egitto
1949 adozione della nuova costituzione repubblicana in India, nell’ambito del Commonwealth britannico
1975 la nuova legge per la regolamentazione dei trapianti d’organi viene approvata a Montecitorio
– Scoperte
1919 Ernest Rutherford compie la prima trasmutazione artificiale