Ingredienti per 8 persone:
125 gr di yogurt magro
250 gr di zucchero
250 gr di farina
125 gr di fecola di patate
16 gr di lievito per dolci
3 uova
1 scorza di limone biologico grattugiata
125 ml di olio di semi
1 stampo da plumcake
Procedimento
Montare i tuorli delle uova;
Aggiungere lo zucchero e lo yogurt;
In un ciotola setacciare la farina, la fecola di patate e aggiungere il lievito;
Unire agli tuorli;
Aggiungere l’olio di semi a filo molto lentamente e la scorza di limone continuando ad amalgamare dal basso verso l’alto;
Montare a neve gli albumi con un pizzico di sale e aggiungerli all’impasto;
Rivestire lo stampo per plumcake con carta forno e versare all’interno il composto riempiendone i 3/4;
Infornare in forno preriscaldato a 160° per 45 minuti;
Lasciare raffreddare nello stampo, sformare e servire.
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