LECCE – Questa maglia ha un peso importante, spero di raggiungere altri traguardi”. Antonino Gallo racconta il suo legame con il Lecce, dopo aver raggiunto quota 200 presenze in giallorosso: “C’è stata un’emozione indescrivibile”. Il difensore ha poi ricordato anche Graziano Fiorita: “Ricordo ancora la salvezza contro la Lazio dopo che ci lasciò Graziano Fiorita, è una parte di storia. Ci manca, ogni vittoria è dedicata a lui”. Il Lecce si prepara intanto alla sfida contro la Lazio, capolista del campionato. “Stiamo preparando la gara bene sotto tutti i punti di vista. La Lazio sta bene fisicamente e moralmente, è prima in classifica. Sarà una partita importante”, ha spiegato Gallo, soddisfatto dei 10 punti conquistati finora: “Molto bene. È difficile ancora, ci sono tante squadre che vanno più forte e dobbiamo continuare così per fare più punti possibili”.

Sull’1-1 di Torino, il terzino ha aggiunto: “Abbiamo fatto una gran partita, il punto è importante, venivamo da tre sconfitte e dovevamo fare la prestazione e portare punti. Dobbiamo alzare l’asticella per farne altri”. Durante la sosta il gruppo ha lavorato intensamente: “Abbiamo lavorato forte su tutti i punti di vista. Dobbiamo migliorare alcune lacune, ora ci compattiamo e prepariamo la Lazio”.

Gallo ha sottolineato anche l’importanza della continuità tecnica con Di Francesco e il suo staff: “Stiamo bene con tutti, dobbiamo fare risultati ed è importante”. Il difensore è ormai uno degli elementi più esperti della squadra: “So che sono uno dei più anziani, sono tra i più responsabili come Wladimiro. Siamo tutti capitani. Io, lui, Coulibaly e Pierotti siamo tra quelli che stanno più a Lecce, dobbiamo dare l’esempio ai giovani, sono tanti e forti qui a Lecce”. Tra i suoi obiettivi c’è anche il primo gol in Serie A: “Me lo chiedono tutti. Voglio farlo, ci tengo. Mi fa male non averlo e spero di farlo quest’anno”.

Infine, il commento sul rinnovo fino al 2029: “Sono contento di far parte di questa famiglia. Lo volevo e ringrazio il presidente e il direttore per la stima. Ho conquistato tutto sul campo e sono contento di far parte del Lecce”.