MONTESARDO/TRICASE/ALESSANO (Lecce) – Si chiude con due assoluzioni l’inchiesta sull’incendio all’interno della RSA Gaudium di Montesardo (frazione di Alessano) che, nel marzo del 2022, portò al decesso di una delle ospiti, Ippazaia Ciardo Prontera, e a quattro intossicati. Sul banco degli imputati erana finiti Maria Luisa Cavalera, 64enne di Tricase, gestore della Rsa, e il 65enne Luca Coppola, di Alessano, tecnico manutentore della ditta che ha gestito l’impianto elettrico. Il giudice monocratico della sezione penale del Tribunale di Lecce, Fabrizio Malagnino, ha ritenuto di emettere un verdetto di non colpevolezza nonostante la pm di udienza Roberta Di Filippo avesse sollecitato una richiesta di condanna a 1 anno e 7 mesi per la Cavalera e di 1 anno e 4 mesi per Coppola. I due imputati sono stati assolti per non aver commesso il fatto e quindi con formula piena dall’accusa di omicidio colposo mentre per quanto concerne il reato di lesioni è stata emessa una sentenza di non doversi procedere per difetto di querela.

Secondo le accuse, la gestore (difesa dagli avvocati Federico Martella e Stefano Stendardo), non avrebbe adottato idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori, senza rispettare le prescrizioni in materia di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio; avrebbe atteso, poiché non adeguatamente addestrato (non risultavano documentate prove pratiche di evacuazione), l’intervento di soggetti esterni (Carabinieri di Alessano e Vigili del Fuoco) per spegnere l’incendio e il soccorso da prestare alle ospiti, esposti per almeno 11 minuti ai fumi di combustione; non avrebbe disposto sistemi di protezione antifiamma (guanti e giaccone ignifugo) e di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie che avrebbero consentito di affrontare il fumo anziché arrestarsi ed indietreggiare per l’impossibilità di raggiungere la stanza.

Il tecnico, di converso e rappresentato dall’avvocato Salvatore De Mitri, il 10 gennaio 2022, avrebbe eseguito una verifica dei 90 rilevatori di fumo e dei 14 pulsanti di allarme manuale attestando, senza eseguire prove tecniche di funzionamento della centrale antincendio che avrebbero evidenziato anomalie del suo funzionamento, la regolarità del funzionamento della centrale antincendio, sebbene dal 10 maggio 2021 fossero stati registrati circa venti eventi di attivazione dell’allarme mai resettati. Per gli inquirenti avrebbe concorso a provocare un notevole ritardo nella prestazione dei soccorsi, ritardo, imputabile alla mancata attivazione del sistema ottico-sonoro della centrale di allarme, che consentiva all’incendio di evolversi con notevole produzione dei fumi e degli effetti della combustione”.

Le accuse, però, sono state defalcate da un giudice al termine dell’istruttoria. Sessanta giorni per il deposito delle motivazioni. Il figlio della vittima, rappresentato dall’amministratore di sostegno Giuseppe Calogiuri, si era costituito parte civile con l’avvocato Stefano Ricchello.