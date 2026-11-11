Percorsi di legalità: 500 studenti a Lecce sono andati “in scena con la Polizia di Stato”

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Lecce. Una vera e propria lezione di cittadinanza attiva, lontana dai banchi tradizionali ma vicina al linguaggio dei giovani. Si è svolto in un clima di grande entusiasmo e interattività l’atteso evento promosso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed organizzato dalla Questura, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Lecce, che ha visto la partecipazione straordinaria di circa 500 studenti provenienti dalle scuole medie e superiori di tutta la provincia (con diretta streaming dedicata sulla pagina Facebook della Questura di Lecce per permettere a un numero ancora più ampio di ragazze e ragazzi di seguire l’appuntamento).

Ospiti della giornata, organizzata grazie al fondamentale sostegno della Banca Popolare Pugliese ed al contributo di Puglia Culture, numerosissime personalità del mondo civile, militare e religioso. Dopo i saluti istituzionali del Questore Giampietro Lionetti, del Sindaco Adriana Poli Bortone e del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Mario Trifiletti, a condurre la mattinata sul palco sono stati la giornalista Fabiana Pacella ed il Commissario Capo della Polizia di Stato Marco Schirosi, che hanno guidato il giovane pubblico in un percorso di riflessione sui temi cruciali della legalità, del rispetto e della sicurezza.

La mattinata si è aperta affrontando la sicurezza a 360 gradi, grazie agli interventi degli esperti della Sezione Polizia Stradale di Lecce e del team composto dagli operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria di Bari e della Polfer di Lecce.

Poi si è parlato di rispetto, affettività e contrasto alla violenza di genere, dando spazio anche ai temi della tutela e dell’ascolto con gli operatori della Divisione Anticrimine della Questura di Lecce. Gli operatori hanno approfondito le dinamiche legate alla violenza di genere, offrendo alla platea una testimonianza di forte impatto emotivo: una donna, uscita da un rapporto difficile grazie al supporto della Polizia di Stato, ha raccontato la sua storia di rinascita. Un momento toccante volto a trasmettere i valori dell’amor proprio, del rispetto reciproco e della giustizia all’interno di ogni relazione, sia essa di coppia, d’amicizia o familiare.

​Di grande rilievo anche il contributo di due esperti dell’OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori) giunti direttamente da Roma – dall’organismo interforze composto da Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, incardinato presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale. Con loro si è discusso di prevenzione e contrasto ai crimini d’odio (hate crimes), affrontando i temi della discriminazione basata su razza, origine etnica, religione, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità, per promuovere una cultura dell’uguaglianza.

È stato poi il momento di temi attualissimi come il cyberbullismo, con gli agenti che hanno cercato di creare un altro tipo di connessione attraverso la “rete della consapevolezza”; così, l’attualità digitale è stata al centro dell’intervento del personale della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Lecce, che ha acceso i riflettori sui rischi del web.

​L’emozione è salita alle stelle con l’arrivo del campione paralimpico di scherma Emanuele Lambertini, Agente Tecnico della Polizia di Stato che milita nelle Fiamme Oro. Dialogando direttamente con gli studenti, il campione ha condiviso la sua esperienza di vita, incarnando i valori più sani dello sport: la forza, la determinazione e la resilienza di fronte agli ostacoli.

A chiudere il cerchio degli ospiti d’eccezione è stato Ermal Meta, testimonial dell’evento, artista di fama internazionale che non solo ha regalato al pubblico l’esecuzione dal vivo di due suoi celebri brani musicali, ma che ha scelto di fermarsi a dialogare con i ragazzi, stimolando una riflessione profonda sui temi affrontati nel corso della mattinata.

​Il filo conduttore della legalità si è intrecciato con la bellezza dell’arte. La manifestazione è stata impreziosita dalle note musicali dell’orchestra dei giovani talenti dell’Istituto “Tempesta-Galateo” di Lecce e dall’intensa esibizione di danza dal titolo “La bestia umana”, portata in scena dal corpo di ballo del Liceo Artistico e Coreutico “Ciardo-Pellegrino” di Lecce.

​Un evento che ha dimostrato, ancora una volta, come il dialogo tra le Istituzioni e le giovani generazioni possa passare attraverso linguaggi universali come la musica, l’arte e lo sport, piantando semi di legalità destinati a germogliare nel futuro del territorio.