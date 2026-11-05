Pierotti operato a Pisa per frattura del malleolo: “Perfettamente riuscito”

Santiago Pierotti, esterno offensivo del Lecce, è stato sottoposto questa mattina presso la casa di cura San Rossore di Pisa a un intervento chirurgico di osteosintesi della frattura del malleolo mediale e artroscopia della caviglia destra, a seguito della frattura composta riportata in allenamento lo scorso ottobre.
Come confermato dal professor Niek Van Dijk e dalla dottoressa Giulia Favilli, specialisti di riferimento nella chirurgia ortopedica del piede e della caviglia che hanno eseguito l’intervento questa mattina, l’operazione è perfettamente riuscita.
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