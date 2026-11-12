Premio intitolato a Niccolò Coppola: vince Ludovica Francesca Congedi

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LECCE – È andata a Ludovica Francesca Congedi la prima edizione del Premio di studio intitolato alla memoria dell’ingegnere Niccolò Coppola. La cerimonia si è svolta oggi nell’aula E12 del Campus Ecotekne dell’Università del Salento. Congedi si è laureata con lode in “Management delle Organizzazioni Turistiche” (classe L-15) nell’anno accademico 2024/2025. Il premio le è stato assegnato dopo un’attenta valutazione delle candidature, per la tesi dal titolo “Workation: Analisi Statistica degli Impatti Economico-Sociali sul Settore Turistico in Italia”, con la professoressa Sabrina Maggio nel ruolo di relatrice.

Il premio è finanziato dalla Società Niccolò Coppola s.r.l. e onora la memoria dell’ingegnere Coppola. Laureato in Ingegneria nel 1921, Coppola fondò il Campeggio La Vecchia Torre, la prima struttura turistica all’aria aperta del Salento. Il premio è riservato a chi si è laureato nei corsi di area turismo del Dipartimento di Scienze dell’Economia con una tesi sul turismo e, in particolare, sulle potenzialità turistiche del Salento nel settore dell’enogastronomia.

Alla consegna hanno partecipato la professoressa Sandra De Iaco, responsabile scientifica del premio e coordinatrice del Dottorato in “Transizione Digitale e Sostenibilità” del Dipartimento di Scienze dell’Economia; il professorAlessandro Maria Peluso, presidente del corso di laurea in “Management delle Organizzazioni Turistiche”, e Giuseppe Coppola, amministratore della Società Niccolò Coppola s.r.l.

«Questo premio dimostra quanto possa essere fertile il dialogo tra università e impresa – ha dichiarato la professoressa De Iaco -. Valorizza il lavoro di giovani laureate e laureati che hanno scelto di studiare il proprio territorio e le sue risorse, a partire da quelle enogastronomiche, che sono una leva sempre più importante per un turismo di qualità e sostenibile».

«Il corso di laurea forma professionisti capaci di leggere e progettare l’offerta turistica del territorio» ha aggiunto il professor Peluso. «Riconoscimenti come questo confermano la qualità delle tesi dei nostri studenti e il loro legame con le esigenze del settore».

«Mio nonno Niccolò, e mio padre Carlo insieme a lui, ha creduto nel turismo salentino quando ancora quasi non esisteva – ha commentato Coppola -. Con questo premio vogliamo ricordarlo sostenendo chi oggi studia il futuro di questo territorio. Il turismo è una parte fondamentale dell’economia del Salento: per farlo crescere in modo duraturo servono competenze, visione e giovani preparati, capaci di cogliere i cambiamenti in atto e trasformare la bellezza dei luoghi in sviluppo e lavoro».

Per il nuovo anno accademico, il bando relativo al Premio di studio intitolato alla memoria dell’ingegnere Niccolò Coppola sarà rivolto ai laureati e alle laureate che hanno conseguito e conseguiranno il titolo fra il mese di luglio 2026 e il mese di marzo 2027. Il bando sarà pubblicato subito dopo, tra aprile e maggio, e sarà rivolto a coloro i quali svilupperanno una tesi di laurea sulle seguenti tre tematiche:

1. le DMO nel turismo e le prospettive future nel Salento;

2. i nuovi trend e le tecnologie emergenti per un turismo sostenibile nel Salento;

3. le nuove tendenze di viaggio, dal turismo al femminile al turismo religioso, con un focus sull’impatto economico e le prospettive nel Salento.