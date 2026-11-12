Allarmi bombe nelle scuole, dopo l’evacuazione comincia il lavoro più importante: restituire ai ragazzi la fiducia nella scuola come luogo sicuro

“Le minacce arrivate ieri e oggi via email in migliaia di istituti, anche pugliesi, si sono rivelate prive di fondamento, ma questo non significa che siano state prive di effetti. Per un bambino o un adolescente uscire in fretta da scuola, vedere le forze dell’ordine, sentire gli adulti preoccupati, è un’esperienza che lascia una traccia. E quando gli episodi si ripetono, come accade da ottobre, il rischio è che la paura del momento diventi un’idea stabile: la scuola non è più un posto sicuro.” Lo scrive in una nota la Dottoressa Donata Loiacono, psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva.

“Il punto non è soltanto gestire l’emergenza, ma quello che succede dopo. Una singola esperienza di spavento, se viene accolta e rielaborata, nella grande maggioranza dei casi si risolve senza conseguenze. Quello che fa la differenza è il modo in cui gli adulti di riferimento, genitori e insegnanti, aiutano i ragazzi a dare un senso a ciò che hanno vissuto.

Prima di tutto, i bambini regolano le proprie emozioni guardando le nostre. Un adulto calmo, che spiega con parole semplici cosa è successo, vale più di qualsiasi rassicurazione generica. Per questo il primo passo riguarda noi: è comprensibile che anche i genitori siano rimasti scossi, ma è bene che le proprie preoccupazioni trovino spazio tra adulti, e non davanti ai figli, o attraverso telefonate concitate e discussioni ascoltate di sfuggita.

Ai più piccoli basta sapere che c’è stato un allarme, che gli adulti hanno controllato e che tutti sono al sicuro. Può aiutare chiedere loro di raccontare o disegnare la giornata, per capire che cosa hanno compreso e correggere eventuali fantasie spaventose. Con gli adolescenti si può e si deve parlare di più: di cosa sono questi messaggi, del perché si evacua per precauzione, del fatto che l’evacuazione è il segno che il sistema di protezione funziona, non che il pericolo era reale. Non serve promettere che non accadrà mai più, perché i ragazzi riconoscono le promesse che non possiamo mantenere; è più utile e più vero dire che, se dovesse succedere di nuovo, ci sono adulti e procedure pronti a proteggerli.

È importante ascoltare senza forzare, lasciando spazio alle domande ma senza insistere se il ragazzo non vuole parlarne. Altrettanto importante è tornare presto alla normalità: le routine sono uno dei fattori più protettivi che abbiamo, e tenere i figli a casa “per sicurezza” rischia di trasmettere proprio il messaggio opposto a quello che vogliamo dare.

C’è poi un’attenzione specifica che riguarda gli adolescenti. Loro vivono gran parte di questi eventi attraverso lo smartphone: video delle evacuazioni, ipotesi allarmistiche e catene di messaggi possono amplificare la paura molto più dell’evento in sé. È utile limitare l’esposizione, ma soprattutto parlarne: aiutarli a distinguere le fonti attendibili da quelle che non lo sono è anche un esercizio di cittadinanza digitale. Con i più grandi vale la pena ricordare che inoltrare o imitare queste minacce, anche per scherzo, non è un gioco, ma un comportamento con conseguenze serie per sé e per gli altri.

Nella maggior parte dei casi la preoccupazione si attenua nel giro di pochi giorni. Se però nelle settimane successive compaiono difficoltà di sonno persistenti, rifiuto di andare a scuola, mal di pancia o mal di testa ricorrenti al mattino, irritabilità marcata o un ritiro insolito dalle attività abituali, è bene parlarne con il pediatra o rivolgersi ai agli psicologi del territorio. Chiedere un aiuto tempestivo non significa drammatizzare, ma evitare che una difficoltà passeggera si consolidi.

Anche le scuole possono fare molto. Suggerisco un momento breve di confronto in classe, guidato dagli insegnanti, senza drammatizzare e senza far finta che nulla sia accaduto. Gli insegnanti stessi, che in queste ore hanno gestito situazioni complesse con grande responsabilità, vanno sostenuti e messi nelle condizioni di affrontare queste conversazioni.

Chi invia queste minacce punta a generare paura e disorientamento. La risposta più efficace non è soltanto investigativa: è una comunità educante che resta presente, coerente e capace di dare un senso a ciò che è accaduto, restituendo ai ragazzi la fiducia nella scuola come luogo in cui si cresce al sicuro.

Dottoressa Donata Loiacono