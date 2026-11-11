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Premio Nazionale Risorgimento 2026. A Lecce i protagonisti della ricerca e della divulgazione storica

Venerdì 13 novembre la cerimonia di consegna dei riconoscimenti promossi dall'Istituto per la storia del Risorgimento italiano