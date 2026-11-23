Nell’ambito di Impresa Possibile, avviso pubblico dell’assessorato al Welfare della Regione Puglia che mira a trasformare le esigenze delle comunità in opportunità di impresa costruendo nuove forme di inclusione, sono state ammesse a finanziamento ulteriori 18 proposte progettuali, 11 presentate da imprese già costituite e 7 da realtà imprenditoriali in fase di costituzione.

Sale così a 58 il numero complessivo dei progetti selezionati, per un investimento di 7.731.201 euro, a fronte di una dotazione finanziaria originaria di 10,5 milioni di euro.

“Con Impresa Possibile stiamo dimostrando che un’economia competitiva non può prescindere dalla sua responsabilità sociale. Vogliamo una Puglia in cui fare impresa significhi anche generare valore pubblico, aprire prospettive a chi incontra maggiori difficoltà e contribuire a rendere i territori più equi e vivibili. Investire nell’economia sociale significa riconoscere che il benessere delle persone non è separato dalla crescita economica, ma ne rappresenta una condizione fondamentale. È una scelta di visione e di futuro, che mette al centro una regione capace di non lasciare indietro nessuno”, dichiara Cristian Casili, assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia.

Questa nuova tranche di progetti, che coinvolge tutte le province pugliesi, spazia da nuove forme di ospitalità turistica accessibile alle persone con disabilità uditive a iniziative di ristorazione itinerante che favoriscono l’occupazione di persone con disabilità cognitive. Si affiancano percorsi di reinserimento professionale per persone sottoposte alla misura della messa alla prova, attraverso formazione e strumenti digitali, e interventi di rigenerazione del lungomare di Bari, pensati per restituire allo spazio urbano una funzione di incontro, partecipazione e socialità.

Originale anche l’incontro tra tradizione artigianale e innovazione produttiva, con un’iniziativa che unisce la trasformazione di piante aromatiche e officinali in oli essenziali alla realizzazione artigianale di contenitori in argilla, creando opportunità occupazionali per persone svantaggiate.

Sul fronte dell’invecchiamento attivo, un’altra proposta introduce servizi di orientamento e assistenza burocratico-amministrativa per cittadini stranieri over 50 e italiani che rientrano dall’estero dopo la pensione. Completano il quadro esperienze che utilizzano l’orienteering e l’esplorazione guidata degli spazi come strumenti innovativi di inclusione e partecipazione per persone con disturbi psichici.

La portata degli interventi si misura anche sulle persone coinvolte: 63 donne e 40 persone in condizioni di vulnerabilità, per un totale di 103 destinatari di percorsi e opportunità di inclusione. Tra questi figurano donne vittime di violenza, persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, persone con dipendenze, cittadini in trattamento psichiatrico, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, persone detenute e destinatari di misure di contrasto alla povertà.

Finanziato nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Impresa Possibile conferma il ruolo strategico delle imprese sociali e degli enti del Terzo Settore nella costruzione di un sistema economico capace di produrre benefici che si estendono ben oltre l’attività d’impresa, trasformando il valore sociale in opportunità concrete di crescita per il territorio, verso una Puglia possibile.