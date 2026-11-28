LECCE – Dagli scherzi nei bar, esaltato sui social per i suoi video, a presunto custode di un carico di droga. E, dopo le manette, sette mesi (pure più) trascorsi in carcere, per il noto influencer leccese, Salvatore Mazzotta, meglio conosciuto come si definisce lui stesso sui social “il maschio alfa dello scherzo”, è scoccata l’ora della sentenza a 3 anni e 6 mesi emessa dal giudice Angelo Zizzari che ha ritenuto congrua la pena concordata dal suo avvocato Antonio Savoia con la pm Rosaria Petrolo. Subito dopo la lettura della sentenza, Mazzotta è tornato libero. In carcere finì dopo un’operazione messa a segno dai finanzieri del Gico di Lecce. Mazzotta si trovava nelle vicinanze di casa, in un quartiere periferico di Lecce, quando venne intercettato dai militari.

Era solo. In mano aveva un involucro e si accingeva a salire in macchina. Immediata scattò la perquisizione e il sequestro dell’involucro in cui era stato nascosto lo stupefacente: un chilo e mezzo di cocaina. Altrettanto rapido il controllo esteso in casa dell’influencer e il sequestro della droga che, se fosse stata immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 200.000 euro. Un episodio di cronaca che non ha comunque scalfito la celebrità di Mazzotta, che, su Instagram, annovera oltre 45.000 followers, per i suoi scherzi virali ormai da tempo: l’influencer agiva nei locali del capoluogo salentino, si avvicinava a un cliente, e lo sorprendeva mentre sorseggiava un caffè. A quel punto, alle spalle colpiva la vittima di turno dei suoi scherzi a un piede con le nocche.

L’avventore, immortalato con aria stralunata, si guardava attorno per cercare di capire cosa gli fosse accaduto, credendo, il più delle volte, di essere stato investito da una scossa o che gli fosse caduta una moneta sul piede. Mazzotta, appostato nei paraggi, faceva finta di nulla. Una scena esilarante realizzata con l’ausilio di una “troupe cinematografica” come ama definire lui stesso i suoi collaboratori che, a distanza, riprendevano la scena con un telefonino.

Il 30 novembre 2025, in un bar di Lecce, Mazzotta prese di mira un poliziotto che, peraltro, indossava la divisa in quei frangenti. A distanza di giorni dalla pubblicazione dello sketch sui social, venne denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Mesi dopo, però, finì nuovamente nei guai per una vicenda di cronaca ben più grave conclusa con una sentenza di patteggiamento.