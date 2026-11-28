MELISSANO (Lecce) – Un caso di minacce ai danni di un medico in corsia per un’attesa andata per le lunghe liquidato come “un alterco dettato dall’esasperazione “per le lungaggini sanitarie”. Minacce del tenore: ”Ti spacco la faccia”, corredate da un pugno poggiato sulla guancia del medico perché l’utente di turno pretendeva che l’equipe medica del pronto soccorso dell’ospedale Ferrari di Casarano eseguisse una radiografia sulla sua compagna dopo due ore di attesa. Troppe per un 62enne residente in provincia di Lecce; troppe, anche, per il giudice monocratico del tribunale di Lecce, Fabrizio Malagnino, ha assolto l’uomo finito sul banco degli imputati con le accuse di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Con formula piena: perché il fatto non sussiste a fronte di una richiesta di 8 mesi sollecitata dalla pubblica accusa. “Uno sfogo estemporaneo, seppur violento ed inurbano come quello in esame che non ha turbato la regolarità del servizio” scrive nelle motivazioni a corredo di una sentenza emessa nei giorni scorsi.

È il 22 agosto 2024. Alle 10.02, carte in mano, nel pronto soccorso dell’ospedale salentino si presenta una donna accompagnata dal compagno, con la costola fratturata. L’attesa, però, si prolunga per due ore. Le lancette dell’orologio indicano le 12.04 quando il compagno perde le staffe. Che entra nel reparto – nonostante non potesse accedere – e si imbatte in un medico, peraltro estraneo al servizio di pronto soccorso. L’utente si lamenta per l’attesa, inveisce e sbraita perché “sta aspettando troppo”. Poi minaccia il medico di spaccargli la faccia e di scattargli delle foto da pubblicare sui social network; infine poggia il pugno sulla guancia del medico. Intervengono altri medici, viene richiesto l’intervento dei vigilanti e delle forze dell’ordine che identificano il 62enne, denunciato e mandato a processo, difeso dall’avvocata Claudia Strafella. Per il giudice si tratta di “un’incivile protesta” attuata da un utente “esasperato, però, dall’oggettiva lungaggine sanitaria associata alla preoccupazione per la salute della compagna”.

Come dicevamo non è l’unico passaggio controverso riportato nelle motivazioni della sentenza. In un ulteriore stralcio il giudice sostiene che “non c’è la prova che l’imputato abbia mai avuto intenzione di alterare la razionale e programmata effettuazione delle visite di pronto soccorso, ma addirittura non v’è in radice prova che vi sia mai stata una programmazione di quel tipo” e prosegue il giudice “manca la prova che l’inurbano intervento abbia comportato un effettivo e concreto turbamento della regolarità del relativo servizio, non potendo peraltro escludersi che il servizio possa anzi aver subìto una salutare accelerazione in virtù delle energiche sollecitazioni dell’utente in questione”. Peraltro, sottolinea il giudice, “sembra difficile potersi parlare di programmazione delle visite, a fronte di un pronto soccorso che nel frangente appare vuoto, e di tre dottori che in quel momento non appaiono impegnati in visita, bensì riuniti in sala medici”.

I passaggi controversi della sentenza non si esauriscono qui perché viene tirato in ballo anche il comportamento del medico, vittima delle minacce: “Tale alterco personale – ragiona il giudice – potrebbe esser scaturito da più fattori, dall’oggettivo disservizio riscontrato, alla natura irascibile e maleducata dell’imputato o dalla scarsa propensione al dialogo dello stesso medico, che ha dimostrato in aula di esser poco portato al confronto, reagendo polemicamente nei confronti di chiunque gli rivolgesse domande in corso d’esame, dall’avvocato, al giudice”. Al più si potevano contestare altri reati ma per difetto di querela non si è potuto procedere.