Un’occasione di confronto sul futuro delle politiche sociali e sulle strategie per rendere più efficace il sistema regionale di protezione. Nella mattinata di oggi, giovedì 19 novembre, alla Fiera del Levante di Bari si è tenuto l’evento “Crescere Insieme: il Reddito di Dignità tra Esperienze Territoriali e Visione Europea”, organizzato dal dipartimento Welfare della Regione Puglia.

“La povertà non può essere affrontata come una semplice emergenza economica. Dietro ogni situazione di difficoltà ci sono persone, famiglie e diritti che le istituzioni hanno il dovere di tutelare. Vogliamo costruire un welfare capace di rimuovere gli ostacoli che limitano le opportunità, sostenere chi vive condizioni di maggiore fragilità e creare le condizioni per una reale autonomia. La giustizia sociale non è soltanto un obiettivo delle politiche sociali, ma una condizione fondamentale per lo sviluppo della nostra comunità”, ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare e allo Sport, Cristian Casili. “La nuova strategia regionale di contrasto alla povertà punta su un approccio multidimensionale, che supera la sola dimensione economica e considera l’insieme delle fragilità delle persone e delle famiglie. Vogliamo integrare le misure nazionali e regionali, coniugando sostegni economici e servizi, valorizzando le risorse esistenti e rafforzando il ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali. Attraverso strumenti di valutazione dei bisogni, una presa in carico personalizzata e una maggiore integrazione tra politiche sociali, sanitarie, abitative, educative e del lavoro, intendiamo prevenire le situazioni di impoverimento e accompagnare le persone verso una maggiore autonomia. La sfida è misurare non soltanto le risorse investite, ma soprattutto i risultati concreti nella vita dei cittadini, costruendo un welfare più accessibile, coordinato ed efficace”, ha aggiunto Casili . “L’obiettivo – ha concluso l’assessore- è costruire un welfare che non si limiti a fronteggiare le difficoltà economiche, ma intervenga sulle cause delle disuguaglianze, rafforzando i diritti e trasformando la protezione sociale in una concreta opportunità di autonomia, partecipazione e sviluppo per tutta la comunità pugliese”.

La riflessione regionale si inserisce nel più ampio confronto sull’evoluzione degli strumenti di contrasto alle povertà. Centrale è la distinzione tra chi, per condizioni personali e sociali, non può partecipare al mercato del lavoro e chi può essere accompagnato verso un’occupazione attraverso formazione, orientamento e percorsi professionali.

La nuova progettazione potrà valorizzare le competenze e le collaborazioni sviluppate negli anni dalla Regione insieme ai Comuni, agli Ambiti Territoriali Sociali e agli Enti del Terzo Settore. Tirocini di inclusione, progetti di sussidiarietà, lavori di comunità e percorsi individualizzati rappresentano esperienze significative da cui partire per costruire interventi ancora più rispondenti ai bisogni delle persone e delle famiglie.

Tra le iniziative più significative realizzate in Puglia figura la Dote Educativa e di Comunità – introdotta nell’ambito del Reddito di Dignità – che, attraverso pacchetti personalizzati di beni e servizi negli ambiti culturale e ricreativo, educativo, sanitario e dell’autonomia abitativa, ha ampliato le opportunità di sostegno alle famiglie, intervenendo anche sulla povertà educativa e sulle difficoltà di accesso ai servizi. Particolare attenzione è stata riservata alle donne sole, alle madri sole con figli minori e alle vittime di violenza.

La programmazione europea 2021-2027 offre un quadro di riferimento importante per rafforzare le politiche regionali, valorizzando le risorse comunitarie e la collaborazione tra istituzioni, servizi territoriali ed Enti del Terzo Settore. La sfida è rafforzare la costruzione di interventi coordinati, orientati a rispondere alle diverse dimensioni della povertà e a garantire maggiore continuità alle azioni di inclusione.

Tra le priorità per il futuro figurano il potenziamento del monitoraggio regionale e una periodica Valutazione di Impatto Sociale, attraverso indicatori relativi all’occupazione, alle condizioni abitative, alla frequenza scolastica e all’accesso ai servizi. Misurare gli effetti delle politiche pubbliche consentirà di verificarne l’efficacia e orientare le risorse sulla base dei bisogni effettivi