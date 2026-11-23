UN PAESE NELLA CITTÁ – PIERGIORGIO PROVENZANO

Manni Editori e Terre City presentano ” Un paese nella città “: un incontro con l’autore Piergiorgio Provenzano.

Cavallino (LE) – Si arricchisce il calendario degli appuntamenti culturali promossi dalla casa editrice Manni in collaborazione con Terre City. 26 Novembre 2026, alle ore 18:00, gli spazi di Terre City in Via Vecchia San Donato a Cavallino (LE) faranno da cornice alla presentazione del libro “Un paese nella città” di Piergiorgio Provenzano, edito da Manni Editori.

L’opera, ripercorre le origini e i primi anni del quartiere Santa Rosa a Lecce, ricostruendo una pagina fondamentale della memoria cittadina e dell’edilizia popolare degli anni Cinquanta .Il racconto prende le mosse dalle vicende di Salvatore che, ottenuta l’assegnazione di un alloggio popolare, si trasferisce nel rione insieme alla moglie e ai tre figli. Attraverso gli occhi del protagonista e sull’onda di una ricca narrazione corale, il libro descrive la nascita di un quartiere concepito secondo un modello urbanistico innovativo e per l’epoca all’avanguardia: palazzine basse, villette, ampi spazi verdi, portici e strutture collettive pensati per favorire la socialità e l’incontro.

Il quartiere Santa Rosa diviene così un vero e proprio “paese nella città”, dove la dimensione moderna dell’architettura si ibrida con lo spirito d’un tempo. Le strade del nuovo rione diventano teatro di amicizie, storie d’amore, solidarietà e dinamiche quotidiane, restituendo il ritratto di una comunità viva, coesa e capace di costruire legami profondi nei primi e storici anni della sua fondazione.

A dialogare con l’autore ci sarà Grazia Manni, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei temi centrali del volume.

Al termine della presentazione sarà possibile partecipare a un momento conviviale e di confronto con l’autore.

La sinergia tra Manni Editori e Terre City conferma la volontà comune di creare momenti culturali attivi sul territorio salentino, offrendo al pubblico occasioni d’incontro di alto profilo intellettuale ma vissute in un contesto accogliente, dinamico e informale.