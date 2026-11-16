Sirti taglia un quarto del personale: allarme a Galatina

1 of 5

Sciopero di quattro ore in tutti gli stabilimenti Sirti d’Italia. A Galatina l’adesione ha toccato il 90 per cento del personale. I lavoratori protestano per l’annunciato taglio del 25 per cento dei dipendenti. A loro si aggiungono 190 somministrati ai quali non saranno rinnovati i contratti una volta giunti a scadenza. In tutto 620 famiglie che di colpo si ritroveranno senza uno stipendio. A Galatina, se verranno confermate le percentuali di taglio, si perderanno 15 posti di lavoro.

La riduzione dell’organico è giustificata dall’azienda per il calo del fatturato legato alla conclusione delle opere previste dal Pnrr. Sirti si occupa della progettazione e realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di telecomunicazione. Lo scorso 6 novembre a Roma la direzione aziendale ha comunicato al coordinamento sindacale che a metà novembre avrebbe aperto una procedura di licenziamento collettivo per 430 lavoratori dipendenti su 2.500 e lasciato a casa 190 interinali. “Se si mantiene questa percentuale a Galatina, 15 di noi saranno in esubero”, dice Sergio Bray, Rsu aziendale e segretario provinciale della Fiom Cgil. “La motivazione è la fine delle attività del Pnrr, che comporterà un mancato fatturato nel 2027 di 200 milioni di euro. Il conto drammatico lo pagano però 620 famiglie”.

Le richieste dei lavoratori sono chiare: “Chiediamo un incontro urgente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), per dire no ai tagli occupazionali e all’avvio della procedura di licenziamento collettivo”, dice il sindacalista. “Sirti deve presentare un vero e credibile piano industriale. Il Mimit sostenga la nostra vertenza, convochi l’amministratore delegato e la proprietà, anche per fermare le gare al massimo ribasso, impedendo di fatto il peggioramento delle condizioni dei lavoratori su tutta la catena dei subappalti a cascata”.