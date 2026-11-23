Il Santo del giorno: San Clemente papa. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Quannu rìane li puttane nòe quiddhre ecchie ‘no bàlune chiùi. Significato: Quando arrivano le meretrici nuove, quelle di prima non valgono più.L’uomo preferisce sempre cambiare la donna che si prostituisce.
– Sono nati in questo giorno
1927 Angelo Sodano
1941 Franco Neroa
1955 Bruce Hornsby
– Proverbio
Cosa di rado veduta, più cara è tenuta.
– Accadde oggi
1889 il juke-box compare per la prima volta a San Francisco
1971 la Repubblica Popolare Cinese entra a far parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
1973 la Corte Costituzionale sentenzia la legittimit0 del divorzio
1991 Freddie Mercury, cantante dei Queen, annuncia d’aver contratto l’Aids
– Scoperte
1768 Kaspar Wolff fonda l’embrologia