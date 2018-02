LECCE – Dalla Puglia a Londra per imparare a promuovere il territorio. TAP Academy forma i nuovi professionisti del turismo con il master gratuito in International Hospitality Management (Ho.Ma.) rivolto agli studenti pugliesi e organizzato in collaborazione con SESEF, Società Europea per i Servizi e la Formazione, scuola leader nel settore turistico e socio ASFOR. L’obiettivo è quello di contribuire alla valorizzazione del territorio attraverso un programma di alta formazione focalizzato sul turismo, uno dei volani economici della Regione Puglia. TAP mette quindi a disposizione 35 borse di studio, a totale copertura del master, che verranno assegnate a seguito di un test di selezione.

Le borse di studio coprono anche le spese di vitto, alloggio e trasferimenti. Sarà inoltre riconosciuto un rimborso spese per tutta la durata dello stage.1000 le ore di formazione, distribuite nell’arco di 7 mesi, che includono lezioni frontali, seminari, e-learning e uno stage sul territorio nazionale o all’estero (Inghilterra, Spagna, Portogallo), con docenti ed esperti del settore. Nello specifico, una parte dell’attività didattica si svolgerà a Londra, dove gli studenti seguiranno, tra l’altro, un corso di inglese turistico. In questo modo, al termine del programma di alta formazione, i partecipanti potranno contare non solo su un titolo di prestigio internazionale, ma anche su un’esperienza professionale spendibile nel mondo del lavoro e in particolare nelle strutture ricettive.

Le iscrizioni sono aperte a laureati e laureandi in ogni disciplina e diplomati in possesso di pregresse esperienze lavorative. È possibile presentare le candidature entro l’8 marzo inviando il curriculum vitae all’indirizzo e-mail homa.tap@sesef.net.