PUGLIA – “Quando eventi drammatici mettono alla prova e scuotono le nostre comunità, ci sono uomini che, incuranti del pericolo e della propria incolumità, corrono a soccorrere chi ha bisogno da veri eroi. Parliamo dei Vigili del Fuoco ed il centrodestra assume un impegno preciso nei loro confronti: parificare le loro condizioni contrattuali e pensionistiche a quelle delle altre Forze dell’Ordine“. Lo dichiara il coordinatore regionale di Forza Italia, l’onorevole Luigi Vitali, candidato capolista al Senato Puglia 2 e nel collegio Lecce-Francavilla Fontana.

“Sembra incredibile – aggiunge – ma è vero: i vigili del fuoco hanno uno stipendio ed un trattamento pensionistico inferiore di circa un terzo a quello delle altre forze dell’ordine. Eppure, parliamo di un mestiere straordinario che insegna l’esercizio della solidarietà nei suoi livelli più alti, tanto da mettere in pericolo la propria vita per quella degli altri. Un lavoro che racconta di quanto lo spirito di abnegazione possa intersecarsi nel più forte sentimento di umanità. Una sperequazione tanto irragionevole, quindi, non trova giustificazione nella realtà quotidiana del lavoro degli agenti a cui va il ringraziamento più sincero di tutti i cittadini. Ma dalle parole bisogna passare ai fatti -conclude Vitali- e questo rappresenterà senza dubbio uno dei primi atti del governo qualora dovessimo vincere le elezioni”.