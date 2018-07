di Julia Pastore

GALLIPOLI (LECCE) – Ha festeggiato il suo trentesimo compleanno col botto,

il rapper pugliese MadMan: scocca la mezzanotte, l’attesa si fa sempre più calda. Qualche minuto dopo, eccolo arrivare con un balzo sul palco della discoteca gallipolina più al passo coi tempi, il Praja. Migliaia di liceali amanti del rap in coda dalle 20:30 per lui, pronti a festeggiare il suo primo live da trentenne, che felice esclama: <<Stasera ho l’ansia di fare bella figura: oggi gioco in casa, gioco in Puglia, la regione più bella d’Italia>>. Un’oretta di concerto volata via tra una canzone e l’altra ed esclamazioni condite con il turpiloquio da “duro del ghetto”, che nel rap è un rito inevitabile. Nessun “bis”. MadMan ironizza con i fan ragazzini sul fumo: <<C’è qualcuno che stasera ha fumato qualcosa, Gallipoli? Bravi! Anche io, sono un bravo ragazzo che fuma!>>.

D’altronde, se si chiede ai “millennials” perché adorano così tanto questo rapper, la maggior parte di loro risponde sfacciatamente: <<Perché fuma e non si vergogna di dirlo>>. Se sapessero che non esiste alcuna novità, non apparirebbe così trasgressivo: è dai tempi di Jim Morrison che si fanno certe esclamazioni sensazionalistiche. È marketing anche questo: i teenager sono attratti dal proibito.

MadMan esegue “Salsa”, “Hollywood”, “Ciò che fa per me” e infine, la hit più attesa e più visualizzata su YouTube: “Centro”. Non si capisce bene il testo delle sue canzoni, intonate un po’ troppo velocemente, ma è così che si fa il rap. E, a quanto pare, piace. Di tanto in tanto il rapper sorseggia la vodka e prende in mano una canna, fumandola con noncuranza. Poi avvicina il microfono: <<Scusa mamma, è tutto normale>>. Quasi come nella storica canzone di Giuni Russo, “Alghero”: “Mia madre non lo deve sapere”, ma i riferimenti erano ben più genuini. E si sa, erano altri tempi.