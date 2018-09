di Gaetano Gorgoni

LECCE – Non è ancora il momento di regolare i conti in Forza Italia: tutti fermi ad attendere gli “sviluppi romani”. Intanto, il segretario regionale forzista, Luigi Vitali, ha già incontrato Silvio Berlusconi ed entro settembre lo incontrerà di nuovo per discutere del futuro del partito in Puglia. Ci sono molte decisioni da prendere, anche l’eventuale “defenestrazione” del segretario Paride Mazzotta (fino ad oggi protetto da Gianni Letta). Nell’intervista al senatore, che vi proponiamo oggi, emerge una visione severa della segreteria leccese: tacciata di immobilismo. Poi, c’è ancora da fare chiarezza sul rapporto con i leghisti, anche se ultimamente il rapporto con Roberto Marti è sempre più solido.

Senatore, in questo periodo si ha la sensazione che Forza Italia cerchi di diventare più social: centralizza la comunicazione, cerca una strategia a livello nazionale per non essere fagocitata dalla Lega. Eppure il partito di Salvini cresce nei sondaggi, mentre i forzisti danno l’impressione di essere disgregati. Qual è il polso della situazione?

”La vera consistenza della Lega la si potrà verificare a dicembre. Quando si va al governo si vive sempre una luna di miele con gli elettori. Poi, però, bisognerà fare i conti con la legge di stabilità: in quel caso verificheremo se le promesse fatte su flat tax, legge Fornero e altro, saranno mantenute. Constato che la riduzione delle accise promessa è già nel dimenticatoio. Comunque non soffro di invidia politica nei confronti della Lega: la loro crescita mi stimola a fare sempre di più. Forza Italia non è disgregata: all’immobilismo della segreteria leccese si contrappone la dinamicità di tante personalità come Pagliaro, Palese, De Benedetto, Mita, Gallo, Russo e tanti altri”.

La strategia europea sarà importante: il centrodestra resterà unito nel PPE o Lega e FdI andranno a costituire una forza sovranista?

”La permanenza di Forza Italia nel PPE in Europa non è in discussione. Bisogna chiedere alla Lega e FdI quali siano le loro intenzioni. Mi auguro che ci possa essere, quanto prima, un chiarimento nel nostro cartello elettorale, che amministra bene e in maniera virtuosa tante regioni. Il centrodestra non è una categoria dello spirito, ma l’unica risposta possibile ai bisogni del Paese”.

Il centrodestra in Puglia è un’entità politica realmente unita o le vicende romane saranno capaci di far saltare il banco all’ultimo istante?

”Il centrodestra in Puglia è una realtà unita e compatta fino a questo momento. Mi auguro che le vicende romane non solo non facciano saltare il tavolo, ma vengano chiarite. Il centrodestra esiste e si è allargato a tutti i movimenti civici che si contrappongono alla sinistra”.

La Lega è ancora nel centrodestra, secondo lei? Forza Italia a Roma fa opposizione ai leghisti…

“A Lecce mi auguro che la Lega sia ancora nel centrodestra, anche se a livello locale può scoppiare qualche scintilla pretestuosamente. A Roma votiamo tutto quello che è in linea con il programma che è stato proposto dal centrodestra agli elettori durante le politiche. Tutto il resto, che fa parte della linea dei pentastellati, non ci trova d’accordo”.

C’è un nome pugliese davvero forte da far correre alle europee? Ospiterete Fitto nelle vostre liste? Noi con l’Italia ha corso alle parlamentari con Forza Italia: adesso salverete l’ex ministro di Maglie o lo abbandonerete al suo destino?

”Intanto abbiamo un’eurodeputata uscente: l’onorevole Barbara Matera. Sicuramente ci sarà qualche altro nome pugliese da candidare in Forza Italia per le europee. La scelta di candidare Fitto, ammesso che ci sia una richiesta formale in tal senso, non spetta al sottoscritto. Certo, la riterrei molto penalizzante nei confronti di chi non ha mai avuto tentennamenti o crisi di rigetto in Forza Italia. Comunque, alle politiche Fitto è stato un nostro alleato, sia pur con sigle differenti”.

Chi è il vostro candidato alla Provincia di Lecce? Marra può essere un buon candidato? Lei potrebbe mai dire di sì a Pippi Mellone?

”Per la Provincia di Lecce non abbiamo un candidato, ma delle proposte che porteremo al tavolo di coalizione. Partiremo dai nostri sindaci. Pippi Mellone è un buon sindaco, ma finché non chiarirà se è nel centrodestra o nel centrosinistra non potrà essere il nostro presidente”.

7. A Bari troverete la quadra con la Lega e gli altri per le comunali e per le regionali? Cassano va bene per la corsa alla presidenza della Regione Puglia?

”Sono fiducioso che a Bari si troverà la soluzione migliore per rendere il centrodestra competitivi. I lavori sono ancora in corso. Per quanto riguarda Massimo Cassano, che è una personalità importante del centrodestra, è ancora presto per parlare di regionali perché bisogna affrontare prima in maniera seria e competitiva le amministrative di Bari e di Foggia.

8. Dobbiamo aspettarci qualche cambiamento nelle segreterie pugliesi di Forza Italia? Rimuoverà Mazzotta? Berlusconi la confermerà segretario regionale?

”Il segretario regionale e tutti i segretari provinciali sono in prorogatio, in quanto il loro mandato di tre anni è scaduto. Ho incontrato il presidente Berlusconi prima della pausa estiva e ci siamo detti alcune cose. Ci rivedremo alla ripresa e insieme decideremo cosa è meglio per Forza Italia Puglia”.

A Lecce Salvemini potrebbe durare a lungo. Cosa state facendo per rimettere in piedi un centrodestra che sembra dipendere dagli uomini di Marti?

”Con Roberto Marti ho degli ottimi rapporti e credo che sia convinto anche lui che l’esperienza Salvemini sia al capolinea. Insieme abbiamo presentato un esposto alla Corte dei Conti sulla questione del canile comunale occupato. Ci sono tanti esponenti leccesi che lavorano per il partito e per il centrodestra”.