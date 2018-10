GALLIPOLI (Lecce) – Il Commissariato di Gallipoli, in sinergia con la Digos di Brindisi e il Commissariato di Mesagne, ha identificato e sottoposto a Daspo 7 tifosi del Gallipoli ritenuti responsabili dei cori razzisti nei confronti di due calciatori stranieri del Mesagne. I provvedimenti sono stati emessi dal Questore di Brindisi per un periodo di 5 anni, di cui tre con obbligo di firma per 1 anno.

I fatti risalgono al 16 settembre scorso, quando dalla tribuna del settore ospiti dello stadio “Guarini” di Mesagne, occupata da una cinquantina di sostenitori del Gallipoli, partirono cori di insulti e versi della scimmia contro i due giocatori stranieri della squadra avversaria. Episodi che, oltre a sollevare l’indignazione collettiva, non sfuggirono al direttore di gara che quella domenica annotò l’accaduto sul referto, determinando la multa di 500 euro e della disputa a porte chiuse della successiva partita presso lo stadio “Bianco”, da parte del Giudice Sportivo.

Personale della Squadra Informativa e della Polizia Scientifica del Commissariato di Gallipoli è giunto all’individuazione dei responsabili, visionando i filmati e analizzando ogni singolo fotogramma delle immagini registrate durante la gara di Mesagne. Gli accertamenti hanno permesso di risalire a sette ultrà gallipolini, di età compresa tra i 20 e i 32 anni, alcuni dei quali già noti agli organi di polizia. Tre di loro infatti in passato sono stati sottoposti a provvedimento DASPO in conseguenza di gravi episodi di violenza consumati durante manifestazioni sportive, mentre 4 risultano gravati da numerosi precedenti penali e giudiziari per reati non solo d’ambito calcistico, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale, rissa, lesioni, minacce, furto, detenzione di droga e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, un tifoso è risultato tuttora sottoposto alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale emessa dal Questore di Lecce. Oltre ai DASPO, tutti e sette i tifosi sono stati denunciati penalmente in stato di libertà, per atti di discriminazione per motivi razziali.

Sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, i provvedimenti DASPO emessi dal Questore di Brindisi segnano un duro colpo alla tifoseria gallipolina più violenta.