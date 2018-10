LECCE – “Esprimo grande soddisfazione a nome mio e dell’intero Coordinamento enti locali per la nomina del On. D’attis a commissario regionale di Forza Italia.”

Queste le parole di Luca Russo, vice coordinatore regionale enti locali e coordinatore per la provincia di Lecce che aggiunge: “Condividiamo pienamente la scelta di affidare all’ On. D’attis la gestione del partito in Puglia.

Consapevoli delle sue qualità politiche ed umane e consci che la nostra regione può rappresentare la punta di diamante fra le regioni d’Italia in termini di consensi e rappresentanza istituzionale.

Sono certo che il neo commissario regionale saprà rafforzare ancor di più il partito. Noi saremo sicuramente al suo fianco in questa nuova ed avvincente sfida. Convinti che tutti insieme riusciremo a portare Forza Italia verso importanti successi”.

Proprio per questo sono stato sempre favore alle decisioni del partito a prescindere dai nomi.

Sono un uomo legato alla cultura di una politica democratica e propositiva.

Non sono tra quelli che perde tempo a discutere le decisioni intrapese pur apprezzando il lavoro svolto da senatore Vitali che certamente sarà impiegato a livelli più coinvolgenti vista la sua indiscutibile esperienza politica e lealtà a Forza Italia.