Politiche migratorie: incontro in Prefettura per illustrare le opportunità offerte dall’Avviso Pubblico “Puglia Accogliente”

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LECCE – Si è tenuto presso la Prefettura di Lecce, nel pomeriggio di ieri, un importante incontro istituzionale con l’Assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia Silvia Miglietta per illustrare le linee guida del nuovo Avviso Pubblico “Puglia Accogliente”.

All’incontro presieduto dal Prefetto Natalino Manno, hanno partecipato oltre ai rappresentanti della Provincia di Lecce e del Comune Capoluogo, i Sindaci dei Comuni della provincia per un confronto sulle azioni da porre in essere nel campo dell’inclusione socio-abitativa sul territorio.

La misura mette a disposizione un fondo complessivo di 39,6 milioni di euro a valere sul PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 (Priorità 8 “Welfare e salute”). Lo stanziamento è interamente finalizzato alla riqualificazione e alla rifunzionalizzazione di immobili pubblici di proprietà comunale o privati concessi in comodato all’Ente per 10 anni da destinare all’ospitalità temporanea. L’obiettivo primario dell’intervento è il superamento definitivo degli insediamenti informali, riducendo il rischio di segregazione e fornendo un contrasto attivo al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo.

La ratio della misura è garantire la tutela dei diritti delle persone straniere presenti regolarmente sul territorio pugliese, realizzando interventi concreti e orientati al rispetto dei principi di uguaglianza, inclusione e non discriminazione, contrastando ogni forma di segregazione ed esclusione sociale, attraverso la realizzazione di spazi di community housing e co-living per favorire l’integrazione socio-abitativa dei migranti in possesso di regolare titolo di soggiorno.

Il Prefetto ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa che ”offre ai Comuni enormi opportunità contribuendo a rafforzare la coesione sociale in una società che diventa sempre più multietnica e che richiede una grande responsabilità nella scelta di azioni mirate a garantire condizioni di vita dignitosa e sicura per tutti”.

Ha assicurato pertanto la massima disponibilità ad un’ulteriore sensibilizzazione, con un’apposita circolare che sarà diramata nei prossimi giorni, indirizzata a tutti i Sindaci.

A conclusione del proprio intervento, infine, il Prefetto ha affermato che “ Sarà inoltre promossa una azione di supporto nella predisposizione dei progetti comunali, con la creazione di una task force dedicata, grazie al coinvolgimento di ANCE e degli Ordini Professionali di Architetti ed Ingegneri, al fine di consentire ai Sindaci di operare in maniera più snella e più efficace con il supporto di tecnici qualificati”.

L’Assessora Miglietta ha fatto presente che le proposte progettuali a valere sull’avviso in argomento sono finalizzate alla riqualificazione di immobili con interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, di messa in sicurezza statica dell’immobile, di sostituzione edilizia. L’obiettivo è quello di realizzare moduli abitativi inseriti nel contesto sociale che siano integrati in un modello di accoglienza tesa all’inclusione sociale e non alla marginalizzazione.

“La sinergia strategica tra la Regione, le Prefetture e i Comuni è la chiave per affrontare la sfida dell’integrazione” – ha dichiarato l’Assessora alla Cultura e Conoscenza a margine dell’incontro. “Attraverso questi investimenti offriamo soluzioni abitative dignitose a chi vive e lavora nei nostri territori, valorizzando al contempo il patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato”.

I Sindaci presenti hanno dimostrato grande partecipazione e ampio apprezzamento per un’azione strategica che mira a realizzare un modello integrato, soprattutto nei piccoli comuni salentini, unendo l’accoglienza diffusa alla valorizzazione delle specificità del territorio