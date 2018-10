di Julia Pastore

LECCE – “Quest’opera è un vanto dell’editoria italiana: non ce n’è una simile nell’Europa occidentale”. Sono queste le parole del civilista, professor Pietro Perlingieri, intervenuto ieri nell’aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università del Salento, in occasione della presentazione dell’Enciclopedia italiana di Bioetica e Scienza giuridica. L’enciclopedia presentata ieri è un’imponente opera che consta di 12 volumi, frutto dell’idea e del conseguente, meticoloso lavorio del professor Antonio Tarantino che, nonostante in pensione, non ha mai realmente abbandonato l’Accademia, ma ha scelto di continuare a mettersi al servizio degli studenti e della ricerca.

L’incontro è stato organizzato da Marco Sponziello, commercialista e professore di Geografia economica presso la Facoltà di Economia dell’Unisalento, e dalle sue colleghe Alessandra Peluso e Maria Lucia Tarantino.

Durante il convegno, il Rettore dell’Universitá del Salento, Vincenzo Zara, ha consegnato, come riconoscimento da parte dell’Unisalento, a Sua Eminenza, il Cardinale Elio Sgreccia, il sigillo d’argento. Questo il pensiero del Magnifico sull’opera:

<<Ognuno di noi docenti appartiene al proprio settore scientifico disciplinare e ognuno coltiva il proprio orticello, restando nell’ambito del proprio settore: nel proprio settore pubblica e nel proprio settore raggiunge quei risultati che gli consentono anche l’avanzamento di carriera. Ebbene, è sì importante specializzarsi, lavorare nell’ambito del proprio orticello, però è importante anche avere una visione più ampia, che guardi ad un approccio interdisciplinare. Ed è proprio questa la caratteristica dell’enciclopedia: un approccio interdisciplinare, in cui le discipline finalmente rompono le proprie barriere, si integrano l’una con l’altra, per dar luogo ad una visione sistemica, che vada aldilà della visione settoriale della singola disciplina. Tutto questo secondo la metafora matematica del 2 + 2 = 5, quindi ricomprendendo quel “quid pluris” che viene fuori dal contributo di tutti noi, ognuno dei quali contribuisce col proprio sapere, secondo un’azione sinergica, ed è proprio questo il valore aggiunto>> (per vedere le videointerviste cliccare sulle immagini ndr).

Dal canto suo, Monsignor Luigi Manca ha sottolineato come la teologia in mano ai laici possa dar luogo ad un dialogo collaborativo fra scienza e scienze umane.

Ospite d’onore, il Cardinale Sgreccia (Pastore ma anche Professore ordinario di bioetica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) ha presentato la sua relazione, dal titolo: “Creaturalità e dignità della persona umana”, nella quale ha ricordato anzitutto come ha conosciuto il prof Tarantino: in occasione della “Pontificia Accademia per la Vita” istituita nel ‘95 da Papa Giovanni Paolo II. Secondo Sua Eminenza, la medicina si deve sempre ispirare all’etica, poiché, se si elimina il valore etico, il soggetto umano diventa oggetto, strumento. Invece l’uomo è stato creato a immagine di Dio, per cui la sua capacità sorgiva è inesauribile. Occorre dunque il rispetto della persona umana, che nel prendere le sue decisioni deve considerare sempre la sua dignità inesauribile. “La sessualità non è una scelta: pertiene alla natura. Il corpo umano è fondato, supportato e offerto dalla natura, che non può mai essere deturpata”.

Il Professor Pietro Perlingieri, presidente Edizioni scientifiche italiane, ha ringraziato l’ideatore del progetto, il Prof. Tarantino, per averlo coinvolto nella direzione scientifica, ma soprattutto per aver coinvolto alcuni suoi allievi nella stesura di alcuni lemmi dell’enciclopedia: <<Un lavoro da apprezzare, perché Bioetica significa pur sempre Etica ed è il caso di sottolinearlo, in quest’epoca dell’intera umanità in cui l’etica e più appannata. Quest’opera, il cui progetto appariva forse come velleitario e utopistico, invece ha trovato sapiente realizzazione con un metodo attento sia alla casistica che alla dottrina, con sapiente evidenza della storicità dei problemi, ma anche dell’universalità dei valori. Il mio auspicio è che questa enciclopedia possa anche trovare nel tempo gli aggiornamenti necessari per tenerla sempre al passo coi tempi>> e ciò in linea con quanto si evince dallo studio del manuale di Diritto civile del Prof. Perlingieri, che in più passi riprende l’adagio “ubi societas, ibi ius”, “perché il mondo si evolve, i rapporti cambiano, le circostanze e le situazioni mutano, ma i valori fondamentali restano”.

All’accorato appello del professor Perlingieri, ha prontamente risposto l’ideatore dell’enciclopedia, il prof. Tarantino: <<Poiché l’enciclopedia è un’entità culturale che si aggiorna nel tempo, con nuovi volumi, sin da ora sono impegnato nella stesura del primo volume di aggiornamento. Mi preme sottolineare che esistono altre enciclopedie di Bioetica, come quella del “Kennedy Institute” di New York, quella tedesca e quella di Bruxelles. La nostra è però unica perché noi abbiamo avuto l’accortezza di distinguere ogni voce in parti: per ogni voce vi è la parte medica, quella etica, quella storico-giuridica (a partire dal diritto romano) e quella giuridica, riguardante la normativa odierna. La nostra enciclopedia supera le altre anche per il maggior numero di voci>>.

Alla presentazione hanno preso parte, tra gli altri, anche il Direttore del Dipartimento di Storia, Fabio Pollice, l’ex senatore Rosario Giorgio Costa, il pedagogista H. Cavallera, i civilisti Manolita Francesca e Antonio De Mauro, i costituzionalisti Aldo Loiodice e Vincenzo Tondi della Mura.