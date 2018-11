LECCE – “È davvero incredibile come la politica delle parole, delle promesse e delle illusioni portata avanti dai 5 Stelle stia facendo esplodere nel nostro territorio piccole e grandi bombe sociali. Eppure oggi apprendiamo con profondo rammarico che 200 lavoratori di Comdata rischiano il posto di lavoro per colpa del Decreto Dignità”. Lo dichiara il Presidente del Gruppo consiliare LeU/I Progressisti in Regione Puglia, Ernesto Abaterusso, intervenendo in relazione alla vicenda dei dipendenti del call center leccese a rischio esuberi.

“Il Governo farebbe bene a sapere che per il nostro territorio Comdata rappresenta una realtà occupazionale rilevante. Per questo noi di LeU/I Progressisti seguiremo da vicino l’evolversi della vicenda e continueremo a mantenere alta l’attenzione affinché nessun posto di lavoro sia perso o messo in discussione e le criticità attuali non si ripercuotano sui lavoratori, vittime inconsapevoli di una classe politica dirigente evidentemente inadeguata” prosegue Abaterusso.

“Al Governo – conclude il Capogruppo di LeU/I Progressisti – chiediamo chiarezza e trasparenza circa il mantenimento di tutti gli attuali livelli occupazionali. Sono ancora molti i dubbi e gli interrogativi. Auspichiamo pertanto che il Governo si confronti con i sindacati e che ci sia un impegno costruttivo e immediato delle istituzioni tutte, locali e regionali così come nazionali, affinché questa vicenda si concluda in maniera positiva nel più breve tempo possibile”.