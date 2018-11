di F.Oli.

CARMIANO (Lecce) – No del giudice all’utilizzo delle dichiarazioni del neo “pentito” Tommaso Montedoro nell’udienza preliminare iniziata nei giorni scorsi sui presunti illeciti e il presunto condizionamento della Scu nel rinnovo, nel 2014, del consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Terra D’Otranto. Le dichiarazioni del 41enne di Casarano erano state prodotte in aula nel corso dell’udienza preliminare dal pubblico ministero Carmen Ruggiero (pm che ha coordinato le indagini) che aveva letto un verbale riassuntivo della deposizione del nuovo “pentito”.

Lo scorso 19 ottobre Montedoro riferì agli inquirenti (all’incontro erano presenti anche il procuratore capo Leonardo Leone De Castris e il sostituto della Dda Valeria Farina Valaori ndr), di aver avuto un incontro, prima del suo arresto, in un bar di Casarano, con il sindaco di Carmiano e amministratore della banca, Giancarlo Mazzotta per discutere sulla realizzazione di un centro commerciale per il quale Mazzotta si sarebbe impegnato a reperire i finanziamenti giusti in regione in cambio dell’appoggio alla campagna elettorale per la scalata ai vertici della banca.

Il sindaco era presente in aula quando è stato letto il verbale riassuntivo. Chi si trovava al suo fianco ha potuto notare il disappunto per vedere il suo nome accostato ad un soggetto legato agli ambienti criminali. Disappunto confermato al telefono. Mazzotta ha negato fermamente di aver mai conosciuto Montedoro precisando di non frequentare Casarano e, più in generale, la zona del basso Salento da anni. Per di più, il bacino di elettori non avrebbe mai annoverato il circondario di Casarano dove non si vota. L’udienza preliminare è stata aggiornata al 21 novembre.