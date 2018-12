LECCE – In mattinata i sindacati autonomi hanno avvertito il primo cittadino che senza alcune modifiche non otterrà la firma dei lavoratori: l’incontro si è tenuto a Palazzo Carafa. Confintesa, ad esempio, ha chiesto 40 ore per gli operativi e un miglioramento in busta paga per i lavoratori che col passaggio al contratto multiservizi perdono ben due livelli. Carlo Salvemini ha chiarito che non si tratta più: o si firma o si va tutti a casa. Sì, perché se non firmeranno tutti i lavoratori la Lupiae si avvierà al fallimento. È solo uno dei tanti grattacapi che il primo cittadino ha dovuto affrontare. Debiti da gestire, crediti nascosti in armadi, case popolari esplosive e l’anatra un po’ zoppa e un po’ no. Alla fine l’amministrazione Salvemini mangia il suo secondo panettone col fantasma del predissesto, 270 famiglie in bilico e il tira e molla con i tre consiglieri di Prima Lecce. Il primo cittadino è stremato e medita di gettare la spugna. Ha le mani legate: vorrebbe ridare la parola ai cittadini per realizzare il suo progetto di città senza se è senza ma.

Però, come abbiamo già scritto, non sarà facile capire cosa verrà fuori da eventuali elezioni primaverili con un centrodestra un po’ confuso tra “primaristi” e anti-primarie. Ora gli schemi sono saltati e si può andare da destra a sinistra col mantello sempre utile del civismo. Delli Noci si accontenterà di fare il secondo a Salvemini dopo le frizioni tra i suoi e i salveminiani? È tutto da vedere.

Intanto, la lista civica “PRIMA LECCE” ha raccolto sotto l’albero natalizio un numeroso gruppo di amici e simpatizzanti.

“Lo scambio degli auguri è l’occasione per tirare le somme sui progetti e sulle prospettive che alimentano la lista oltre ad essere un bellissimo momento di aggregazione – spiegano Antonio Finamore, Laura Calò e Paola Gigante –

La fine dell’anno è il momento non solo di fare gli auguri per il prossimo inizio, ma anche per analizzare il periodo trascorso e fare un bilancio.

In questi dieci mesi abbiamo avuto molte idee da condividere e realizzare nell’interesse della Comunità, ma resta ancora molto da fare.

L’assidua frequentazione ci ha consentito una migliore conoscenza reciproca e grazie

agli amici che ci hanno sostenuto, abbiamo condiviso le idee con grande entusiasmo. 

Non è stato un anno di grandi opere pubbliche in città, peraltro molte già realizzate dalle amministrazioni precedenti, alcune oggetto di completamento.

Con questo messaggio, fiduciosi di

poter raggiungere nuovi traguardi nell’interesse della collettività, auguriamo un Buon Natale e un sereno 2019 nella certezza che dovremo affrontare nuove sfide con il coraggio e la determinazione che da sempre caratterizza la nostra terra”. L’amministrazione mangia il suo secondo panettone grazie alla stampella dei transfughi, ma alla colomba pasquale è difficile che si arrivi, con la “stampella ribelle” fatta da consiglieri che contestano in continuazione la linea del sindaco e sembrano ormai aver fatto ingresso nel centrodestra nuovamente, questa volta dalla finestra grazie a Marti. L’anatra resta zoppa e non è cambiato molto rispetto a due anni fa: il 7 gennaio potrebbe essere l’ultimo giorno per questa amministrazione, anche se i colpi di teatro sono sempre possibili nella politica.