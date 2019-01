F.Oli.

LECCE – Un’auto rivenduta all’insaputa dei proprietari grazie alla complicità della titolare di un’agenzia di Lecce autorizzata all’esercizio dell’attività di sportello telematico automobilistico. Nei giorni scorsi l’inchiesta è giunta al capolinea. Il pubblico ministero Maria Consolata Moschettini ha fatto notificare un avviso di chiusa inchiesta a tre indagati: i coniugi P.C., 29 anni, di Aradeo; A.A., 24, di Galatina, difesi dall’avvocato Davide Spiri e A.A.A., 55, di Lecce, titolare dell’agenzia. Le accuse: ricettazione e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale contestati.

I tre, stando a quanto riportato nel capo d’imputazione, si sarebbero appropriati di una Golf di proprietà di una coppia vendendola ad un nuovo acquirente per 4mila euro tramite la dichiarazione di vendita a firma apparente dei proprietari. La dichiarazione sarebbe stata sottoscritta il 26 ottobre del 2017 all’interno di un’agenzia abilitata alle operazioni relative alla trascrizione dei trasferimenti. Falsa, perché hanno accertato le indagini, il proprietario dell’auto, quel giorno, si trovava ricoverato in una clinica del Barese perchè vittima di un incidente sul lavoro per essere dimesso solo il 31 gennaio dello scorso anno. Tutti e tre gli indagati sono accusati di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale. La titolare avrebbe attestato l’autenticità delle sottoscrizioni in calce alla dichiarazione di vendita dell’auto inviando la dichiarazione al Pra di Lecce, (il pubblico registro automobilistico).

Nel corso delle indagini il magistrato inquirente ha disposto il sequestro della dichiarazione di vendita della Golf e del fascicolo depositato presso il Pra relativo alla trascrizione dell’atto di vendita. E’ stata così eseguita una consulenza grafologica sulle firme degli apparenti venditori certificate come autentiche e disconosciute dai proprietari. L’avviso di conclusione delle indagini non corrisponde ad una sentenza di condanna ma va intesa come un passaggio a garanzia degli stessi indagati che rende possibile il deposito di memorie o testimonianze difensive. P.C. e A.A. sono difesi dall’avvocato Davide Spiri; A.A.A., invece, da Giuseppe Grecuccio.