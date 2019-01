RUFFANO (Lecce) – Io Provo a Volare, è lo spettacolo in scena domenica 27 gennaio alle 20.00 presso la Sala Teatro di via Paisiello a Ruffano, nell’ambito della rassegna teatrale Kairòs.

Di e con Gianfranco Berardi, insignito del premio UBU 2018, vede la partecipazione di Davide Berardi, in qualità di voce solista e chitarra e di Bruno Galeone alla fisarmonica, ed è un omaggio a Domenico Modugno, realizzato con il sostegno di Festival Internazionale Castel dei Mondi e vincitore del Premio speciale delle Giuria e Premio del Pubblico – JoakimInterFest di Kragujevac (Serbia) e del Premio Antonio Landieri – come miglior spettacolo del 2011- Napoli.

Io provo a volare è una drammaturgia originale, che a partire da cenni biografici di Domenico Modugno e dalle suggestioni delle sue canzoni, racconta la vita di uno dei tanti giovani cresciuti in provincia pronti, sull’onda del mito, ad affrontare ogni peripezia per realizzare il sogno di diventare artisti. Ed è proprio attraverso la descrizione delle aspettative, delle delusioni, degli sforzi e degli inganni subiti da truffaldini incontri che si articola il viaggio fra comici episodi della realtà provinciale e alienanti esperienze metropolitane. Così fra racconto, musica e danza, si rivivono episodi della sua vita: i sogni, gli incontri, gli stage, le prove, la fuga, la scuola, il primo lavoro e l’amaro rientro al paesino, al quale, dopo aver provato tutte le strade possibili, è costretto a tornare.

Poesia e comicità sono gli ingredienti principali della pièce, che attraverso un uso sui generis della luce trasmette atmosfere emotive, suggestioni e ricordi indimenticabili cercando di risvegliare nel pubblico quel sogno di libertà di cui Modugno si fece portavoce e simbolo.

Costo biglietto: 8 euro. Inizio spettacolo: ore 20.00

Per info e prenotazioni: 328 2233833 // info@odvkairos.it. Pagina Facebook: Odv Kairòs.

Odv Kairòs è un’associazione di volontariato con sede a Ruffano, impegnata da anni sul territorio in attività di promozione sociale e culturale, soprattutto attraverso il teatro. L’associazione infatti, oltre alla rassegna, organizza laboratori teatrali rivolti a ogni fascia d’età avvalendosi di attori professionisti, in quanto ritiene il teatro uno strumento fondamentale di formazione e conoscenza. Info: info@odvkairos.it (Addetta stampa Monia Saponaro tel. 347.2485922,numero non pubblicabile).