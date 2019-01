Da anni si parla della costruzione di tre grandi poli ospedalieri divisi tra nord, centro e sud Salento. Il polo centrale dovrebbe essere rappresentato da un nosocomio che nasce tra Melpignano e Maglie, ma a parte le intenzioni tutto sembra fermo. Ora si scopre che esistono molti problemi da superare e che l’opera in realtà non è fattibile. Il consigliere regionale Mario Pendinelli spiega tutti i perché attraverso tre punti che “focalizzano la triste vicenda della costruzione di un inutile nuovo ospedale, con spreco di denaro pubblico e assurdo non utilizzo di immobili che finiranno per aumentare i volumi di edilizia pubblica destinati all’abbandono, all’incuria e al disfacimento”.

“Quando la Regione ha tirato fuori dal deposito le carte per la costruzione del nuovo ospedale abbiamo posto alcune domande che sono rimaste senza risposta – afferma Mario Pendinelli –

La prima questione: in presenza di un atto deliberativo della Giunta regionale che stabilisce in modo preciso i criteri per la costruzione di nuove strutture ospedaliere, si può far partire una procedura che va in totale controtendenza con quei principi?

La seconda: si può costruire una struttura ospedaliera su un’area assolutamente non idonea ad ospitare un ospedale che deve guardare al futuro e quindi rispondere a standards di spazi, di servizi, di possibili ampliamenti oramai considerati elemento fondamentale di partenza?

La terza: non si può seguire ed assecondare un percorso intrapreso dal Comune di Melpignano e giudicato improprio dalla stessa Regione sull’individuazione di un terreno privato senza entrare nello specifico e chiarire sino in fondo i molteplici aspetti della vicenda.

Sono anni che ascoltiamo fantasie che partono da un famoso e famigerato modello a torri, propugnato come creazione del famoso architetto Renzo Piano, per passare poì alla riproposizione del progetto realizzato per l’ospedale di Monopoli Fasano e giungere, infine, alla dichiarata possibilità di costruire in interrato ed in altezza come un bel MOTEL sulla superstrada.

Obiettivo stringere, comprimere, pressare per infilare tutto in un angusto triangolo tra la strada statale con i suoi 40 metri di rispetto e i binari della ferrovia, sì proprio i binari, con i loro 30 metri di zona interdetta.

Certo, si potrà prevedere una fermata del treno all’interno dell’ospedale, direttamente in corrispondenza di una porta d’entrata!

Inutile anche il tentativo di arrampicarsi sugli specchi della prevenzione sismica perché, se così fosse, bisognerebbe, sempre per gli atti della regione Puglia, intervenire nella parte settentrionale del territorio regionale classificato, quello sì, con un maggiore rischio sismico.

Tutte scuse che non reggono alla prova dei dati.