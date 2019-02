LECCE – Forza Italia rompe gli ultimi indugi e dice ufficialmente sì alle primarie. Tutto già scritto su questo giornale. Come sempre, le nostre anticipazioni colpiscono nel segno: D’Attis ha deciso con Mazzotta, durante quella famosa cena, di sacrificare la corsa della senatrice per garantire l’unità della coalizione. L’unico problema era domare i mal di pancia interni, perché il direttivo aveva detto sì ad Adriana Poli Bortone, un nome successivamente ritenuto divisivo. Pagliaro inveisce contro questa scelta, ma ormai la decisione è stata presa. “Si candidi Mazzotta alle primarie” – inveisce il dirigente azzurro. “All’indomani dello scioglimento anticipato del Consiglio comunale il direttivo di Forza Italia ha avviato una fase di interlocuzione, sia interna che aperta al contributo della società civile – spiega il segretario forzista – Il primo passo è stato quello di individuare una candidatura interna al partito che potesse essere sostenuta da tutta la coalizione.

E dopo aver raccolto la disponibilità della diretta interessata, abbiamo proposto al tavolo della coalizione il nome della senatrice Adriana Poli Bortone. Abbiamo dovuto prendere atto, tuttavia, che su questa proposta di candidatura non si sarebbe raggiunta l’unità di consensi da parte di tutti i componenti, partiti e movimenti, del tavolo del centrodestra. Sulla questione in queste settimane abbiamo tenuto un confronto costante con i vertici regionali e nazionali del partito. E in accordo con gli stessi vertici regionali di Forza Italia, così come è accaduto a Bari e a Foggia, siamo giunti alla conclusione che le Primarie rappresentano l’opzione più idonea ad assicurare una scelta comune e condivisa da tutto il centrodestra. Più volte in queste settimane, inoltre, Adriana Poli Bortone è stata inviata dai vertici nazionali e regionali del partito a rappresentare Forza Italia alle consultazioni del centrodestra. Invito che ha sempre rigettato ma che torniamo a rinnovare alla senatrice per l’ultima volta in maniera ufficiale, convinti come siamo che il senso di responsabilità e l’attaccamento ai valori del centrodestra possano prevalere su qualsiasi posizione precostituita. Forza Italia, in ogni caso, andrà avanti sulla linea che è stata tracciata di concordo con i vertici nazionali e regionali del partito”.

Ma c’è chi promette battaglia interna, Paolo Pagliaro: “L’orgoglio di Forza Italia dov’è andato a finire? Perché questa resa? Siamo stati messi al corrente da un post su Facebook che il nostro partito, contrariamente da quanto è stato deciso all’unanimità nel Direttivo del 14 gennaio, accetta di fare le primarie perché rappresentano l’opzione più idonea per l’unità del centrodestra? Perché non è stato convocato un nuovo Direttivo? È inconcepibile dopo aver espresso quello che per noi è il candidato migliore, cioè Adriana Poli Bortone, figura che rappresenta il volto della buona politica leccese, fare un passo indietro e accettare il volere di altri sulle primarie, che Forza Italia e il Presidente Berlusconi ha sempre considerato una pantomima e farlocche”.