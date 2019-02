LECCE – Ieri è apparsa incoerente la firma del segretario cittadino Cristian Sturdà sul documento politico di Forza Italia che ufficializza il via libera alle primarie, ma c’è una ratio: bisognava accettare la disciplina di partito pur non credendo alle consultazioni di base. Tutto è spiegato in un intervento del segretario cittadino:

”Con riferimento a quanto apparso sugli organi di stampa in merito all’adesione di Forza Italia alle primarie a Lecce, si precisa quanto segue. In piena sintonia con quanto sempre affermato dal Presidente Berlusconi e con quanto manifestato sia dal Direttivo Cittadino, che da quello Provinciale, ho espresso al Partito la mia ferma contrarietà alle primarie, in quanto non sono regolamentate per legge e quindi facilmente inquinabili. Purtroppo la dirigenza regionale è stata di diverso avviso, per salvaguardare accordi già raggiunti sui tavoli regionali. Personalmente non è cambiato di una virgola il mio pensiero nel ritenere che a Lecce solo con un nome ‘condiviso’, e non oggetto di prove muscolari, il centrodestra possa trovare la vera unità, assolutamente necessaria per vincere l’elezioni. Resto altresì fermamente convinto che il nome della Sen. Adriana Poli Bortone sia il migliore che il centrodestra possa esprimere, l’unico lontano da lobby ed interessi particolari, in grado di rappresentare autorevolezza ed al tempo stesso discontinuità rispetto ad un recente passato in cui il centrodestra non ha brillato.

Probabilmente la lezione di due anni fa non è stata ancora compresa pienamente da una parte del mondo politico.

Solo attraverso una vera politica di rinnovamento, trasparenza e meritocrazia si può riconquistare la fiducia della gente, e non attraverso delle primarie farsa della quale conosciamo tutti l’esito.

Le battaglie all’interno di un partito si vincono e si perdono, quello che conta è avere sempre il rispetto per la disciplina di partito. Quella che altri in questi giorni non hanno dimostrato. Adesso mi aspetto da Forza Italia, ed in modo particolare dai suoi sostenitori delle primarie, l’individuazione della miglior figura all’interno del nostro partito per competere nelle primarie. Personalmente, ritengo che il nostro miglior candidato sia il segr. Paride Mazzotta, giovane e capace, il quale può rappresentare il vero outsider della manifestazione. È evidente che se chi ha deciso di far intraprendere a FI il cammino delle primarie per sostenere anziché un uomo o una donna del nostro partito dovesse dirottare l’ appoggio del Partito ad un soggetto esterno allo stesso, se ne assumerà tutte le responsabilità. Noi ci comporteremo di conseguenza, non potendo accettare che la bandiera di Forza Italia sia (s)venduta sull’altare degli interessi personali”.