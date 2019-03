LECCE – “La Regione Puglia, con apposita determina, ha approvato lo svuotamento del bacino della darsena di San Cataldo e il riutilizzo delle alghe per il ripascimento dunale.” Lo dichiara Alessandro Delli Noci. “Un atto di estrema importanza che giunge a seguito del parere di valutazione di incidenza ambientale. Si può dunque attuare quanto previsto dal progetto esecutivo procedendo allo svuotamento totale del bacino e in seguito al ripascimento dunale di un’area sita nella marina di Spiaggiabella adiacente al bacino e alle dune per la quale verrà utilizzato circa l’80% delle alghe dragate. Nel frattempo, la ditta seconda arrivata nella gara d’appalto ha consegnato tutta la documentazione richiesta.

Mi auguro che di qui a breve il Commissario Sodano e gli uffici preposti possano prenderne visione e procedere con la firma del contratto per l’affidamento della gara. Questo cantiere – che negli anni ha subito numerose vicissitudini e che rappresenta un progetto strategico per la città – potrà finalmente ripartire. Abbiamo lavorato molto per ottenere questo risultato per il quale ringrazio sia gli Uffici comunali competenti sia l’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia per l’attenzione riservataci”.